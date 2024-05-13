Американская валюта и евро выросли к официальному курсу

Цены на нефть умеренно опускаются утром в понедельник на опасениях по поводу мирового спроса на топливо.

Как пишет finmarket.ru, в минувшую пятницу негативными факторами для нефтяного рынка стали «ястребиные» заявления представителей руководства Федеральной резервной системы, которые намекнули на сохранение ключевой процентной ставки на текущем уровне в течение длительного времени, а также слабые статданные.

Как сообщил Мичиганский университет, индекс потребительского доверия в США в мае опустился до минимальных за полгода 67,4 пункта с 77,2 пункта месяцем ранее. Консенсус-прогноз аналитиков предусматривал гораздо более умеренное снижение показателя, до 76 пунктов.

Тем временем данные нефтесервисной компании «Baker Hughes» показали, что за минувшую неделю число действующих нефтяных буровых установок в США снизилось на три и составило 496 единиц. Число газовых установок увеличилось на одну, до 103.

«Я ожидаю, что нефть останется под давлением на фоне продолжающегося снижения геополитических рисков, связанных с сектором Газа», - отметила основательница компании «Vanda Insights» Вандана Хари.

По данным Московской биржи, доллар США начал торги слабым ростом. По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 92,37 рубля (+11,75 копейки к уровню предыдущего закрытия). Через час торгов доллар ослабил рост, евро незначительно дорожает.

Рубль колеблется в узком диапазоне на фоне отсутствия чётких сигналов с внешних рынков.

К 8.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» составил 92,3052 рубля. По отношению к последней сделке в пятницу доллар подрос на 5,02 копейки. Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» увеличился на 8,02 копейки и составил 99,5777 рубля.

К официальному курсу американская валюта выросла на 48,11 копейки, евро - на 63,16 копейки.