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Мурманская область. Арктика (16+)27.04.22 10:30

Американская валюта резко дорожает по отношению к иене

Цены на нефть растут на сегодняшних торгах. Трейдеры следят за поставками энергоресурсов из России и продолжают оценивать перспективы спроса в Китае. Польша и Болгария, которые отвергли введенную Россией новую систему оплаты поставок газа, ожидают прекращения поставок из РФ уже в среду.

Как пишет finmarket.ru, министр экономики Германии Роберт Хабек заявил, что ФРГ сократила зависимость от российской нефти и может себе позволить ввести эмбарго на поставки из РФ. Хабек сообщил, что доля России в общем объёме импортируемой Германией нефти сократилась до 12% с 35% до начала российско-украинского конфликта.

Из Китая поступают позитивные сигналы: власти Шанхая намекнули на возможность смягчения карантинных мер в связи с сокращением числа новых случаев COVID-19 до минимума за три недели, сообщает агентство «Bloomberg». В Пекине заболеваемость также стабилизировалась.

Данные Американского института нефти (API), опубликованные во вторник, показали рост запасов нефти в США за неделю, завершившуюся 22 апреля, на 4,784 млн баррелей. Официальные данные о запасах будут обнародованы Министерством энергетики США в среду в 17.30 мск.

Доллар США умеренно растёт к евро в ходе торгов в среду после существенного укрепления по итогам предыдущей сессии. При этом американская валюта резко дорожает по отношению к иене.

Доллар США и евро снижаются на Московской бирже в среду утром. Рубль дорожает в обеих валютных парах благодаря как сохраняющемуся преобладанию продаж валюты над спросом на неё в условиях сильного торгового сальдо, так и растущим мировым ценам на нефть.

 

 

 

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