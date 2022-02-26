Американские противотанковые ракетные комплексы «Javelin» и британские «NLAW» достались группировке войск ДНР и ЛНР

Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации, вчера «группировки войск ДНР и ЛНР продолжили наступательные действия на позиции ВСУ при огневой поддержке Вооруженных Сил России. Группировка войск Луганской Народной Республики продвинулась на глубину до 21 километра и овладела населенным пунктом Трёхизбенка.

Соединения и воинские части Донецкой Народной Республики, прорвав подготовленную оборону националистических батальонов, продвинулись до 25 километров и вышли к Волновахе.

В ходе боевых действий захвачено большое количество вооружений, поставленных западными странами на Украину за последние несколько месяцев. Среди трофеев американские противотанковые ракетные комплексы «Javelin» и британские «NLAW».

Подразделения Вооруженных Сил Российской Федерации блокировали в городах Сумы и Конотоп и принимают меры по обеспечению безопасности гражданского населения как в этих городах, так и в окрестных населенных пунктах.

Всего российскими Вооруженными Силами выведено из строя 211 военных объектов инфраструктуры вооруженных сил Украины. Среди них: 17 пунктов управления и узлов связи ВСУ, 19 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300 и «Оса», 39 радиолокационных станций.

Сбито: 6 боевых самолётов, 1 вертолёт, 5 беспилотных летательных аппаратов. Уничтожено 67 танков и других боевых бронированных машин, 16 реактивных систем залпового огня, 87 единиц специальной военной автомобильной техники».