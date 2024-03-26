Американским стратегическим бомбардировщикам пришлось скорректировать курс полёта над Баренцевом морем

26 марта российскими средствами контроля воздушного пространства над акваторией Баренцева моря была обнаружена приближающаяся к Государственной границе Российской Федерации групповая воздушная цель.

Как сообщает Министерство обороны РФ, для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения Государственной границы Российской Федерации в воздух был поднят истребитель МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил.

Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как пару стратегических бомбардировщиков В-1В ВВС США.

При приближении российского истребителя американские стратегические бомбардировщики скорректировали курс своего полёта с удалением и последующим разворотом от Государственной границы Российской Федерации.

Российский самолёт благополучно вернулся на аэродром базирования, нарушения Государственной границы Российской Федерации не допущено.

Полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами с соблюдением мер безопасности.

Напомним, аналогичный инцидент был недавно – 24 марта, о чём редакция «Арктик-ТВ» сообщала.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news.htm