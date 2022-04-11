Мировые цены на нефть заметно снижаются в понедельник утром, хотя марка Brent пока цепляется за отметку в 100 долларов за баррель, в то время как инвесторы оценивают перспективы снижения спроса на этот вид сырья, прежде всего в Китае, свидетельствуют данные торгов.

Несмотря на подъём цен на нефть в пятницу, прошлую неделю котировки закончили снижением - Brent потеряла в цене 1,5%, WTI - 1%.

Как сообщает finmarket.ru, нефтяной рынок волатилен с момента начала военной операции России на территории Украины. Инвесторы обеспокоены образованием дефицита предложения на рынке из-за отказа некоторых стран импортировать российские энергоресурсы.

Страны, входящие в Международное энергетическое агентство (МЭА), согласовали высвобождение из стратегических запасов 60 млн баррелей дополнительно к тем 180 млн баррелей, которые намерены предоставить США. Ожидается, что это поможет хотя бы в краткосрочной перспективе компенсировать сокращение поставок из России.

Продажа нефти из резервов, как и ожидалось, заметно ослабит трудности на стороне предложения, отметил аналитик «Commerzbank» Карстен Фритч.

Тем временем в Китае продлили локдаун в Шанхае - крупном промышленном центре страны, в рамках мер борьбы с новой вспышкой COVID-19. «Это означает, что крупный бизнес-центр Китая с 25 млн населения, на который приходится около 4% потребления нефти в стране, приговорён к простою», - добавил Фритч.

8 апреля нефтяные фьючерсы поддержал доклад «Baker Hughes», который показал, что число буровых установок в США на прошлой неделе увеличилось на 13 по сравнению с предыдущей неделей, до 546 штук.

В ходе сегодняшних торгов американский доллар умеренно дешевеет к евро, но дорожает в паре с японской иеной на комментариях председателя Банка Японии, подтвердившего продолжение ультрамягкой денежно-кредитной политики в стране.