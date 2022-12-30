Аналитический проект «Tinkoff Data» представил ежегодный «Индекс Деда Мороза»

Он отражает, как изменяются цены в сфере развлечений год к году. Так, средняя стоимость поздравления от Деда Мороза и Снегурочки за 2022 год выросла на 20% и составила 2102 рубля (по результаты исследования на 26 декабря).

По данным AI-сервиса для аналитики и прогнозирования «ETNA», в 2023 году индекс Деда Мороза вырастет ещё на 12%, до 2356 рублей.

Аналитики исследовали данные в открытых источниках и на популярных сайтах объявлений. Для расчёта индекса использовалась средняя стоимость поздравления аниматоров в декабре перед новогодними праздниками.

Выяснилось, что за последние пять лет индекс вырос в два раза. При этом если накануне новогодних праздников в 2021 году по сравнению с 2020 годом стоимость поздравления Деда Мороза увеличилась на 10%, то в этом году прирост индекса составил уже 20%.

Как объясняют эксперты, одна из причин этому — высокий спрос на аниматоров. Так, в 2022 году ещё больше россиян планируют отпраздновать Новый год дома. В прошлом году 76% опрошенных отметили праздник дома, в этом году о таких планах заявили уже 80% россиян.

Как пишут «Известия», среди городов-миллионников самый высокий «индекс Деда Мороза» традиционно в Москве с 2021 года вырос на 28%, до 2815 рублей. В топ городов также вошли Санкт-Петербург (2216 рублей), Краснодар (2108 рублей), Ростов-на-Дону (2080 рублей). Минимальный индекс среди городов-миллионников — в Волгограде: в среднем поздравление в этом городе стоит 1437 рублей.

https://iz.ru/1446587/2022-12-26/analitiki-rasskazali-o-povyshenii-indeksa-deda-moroza?main_click