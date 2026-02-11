Аналитики hh.ru назвали топ-5 сфер и ключевые навыки для старта карьеры молодых мурманчан в 2026 году

Аналитики крупнейшей российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru проанализировали вакансии для начинающих сотрудников на рынке труда Мурманской области в начале 2026 года и выявили профессиональные сферы, где чаще всего ищут работников без опыта, а также составили топ наиболее востребованных навыков для таких кандидатов, которые чаще всего указывают региональные работодатели.

Популярные сферы для старта карьеры

По итогам января 2026 года лидером в Мурманской области по доле вакансий для молодых соискателей без опыта стала сфера продаж и обслуживания клиентов — на неё пришлось 13% всех таких предложений. Диапазон предлагаемых зарплат составил от 52,1 до 100 тысяч рублей.

На втором месте по востребованности — сфера домашнего и обслуживающего персонала с долей 12%. Здесь зарплаты варьируются от 50,1 до 210 тысяч рублей. Тройку лидеров замыкает сфера транспорта, логистики и перевозок (11%) с доходом от 63,1 до 210 тысяч рублей. Важно отметить, что максимальный заработок может значительно отличаться от фактических выплат, так как доход для некоторых специалистов этих сфер напрямую зависит от загрузки и количества отработанных часов.

В пятерку наиболее доступных для новичков направлений также вошли розничная торговля (10% вакансий с зарплатами от 20,1 до 80,1 тысячи рублей) и рабочий персонал (9% вакансий с доходом от 59 до 125 тысячи рублей).

Топ наиболее востребованных навыков у кандидатов без опыта

Абсолютным лидером среди требований к начинающим специалистам в Мурманской области является умение работать в команде — его упоминают в 4% вакансий. На втором месте — грамотная речь (3%), на третьем — ответственность (2%). В первую десятку также вошли деловое общение, знание ПК, активные продажи, выкладка товаров, навыки продаж, телефонные переговоры, а также обучение и развитие.

«Как показало исследование hh.ru, в 2025 году абсолютное большинство компаний (93%) столкнулись с дефицитом навыков кандидатов. Более двух третей работодателей фильтруют соискателей по востребованным для компании навыкам. Поэтому чтобы получать больше приглашений от работодателей и скорее найти работу на старте карьеры, кандидатам важно внимательно изучать описания вакансий и адаптировать свои навыки под требования работодателей, — поясняет Марина Дорохова, руководитель направления «Карьера и навыки» hh.ru. — Работодатели предлагают множество точек входа для карьерного старта молодых специалистов. При этом зарплатные вилки в отраслях достаточно широки, что говорит о наличии возможностей для роста доходов при приобретении опыта, развитии навыков и профессиональном росте. Также молодым соискателям немаловажно уделять особое внимание развитию «гибких навыков» (soft skills), например, таких как коммуникация и работа в команде, которые ценятся работодателями в любой сфере».