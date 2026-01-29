Аналитики hh.ru определили регионы СЗФО, где активнее всего искали специалистов с навыками работы с ИИ

Аналитики hh.ru изучили вакансии, в которых работодатели указывали в 2025 году навык работы с ИИ как обязательный или желательный, и определили, какие регионы Северо-Западного федерального округа активнее всего искали таких специалистов по итогам 2025 года, а также какие заработки им предлагали.

Согласно данным hh.ru, за год в России было открыто более 8 тысяч вакансий с требованием навыков работы с искусственным интеллектом. На Северо-Западный федеральный округ пришлось более 13% от общего числа таких предложений.

В 2025 году в Северо-Западном ФО было размещено более тысячи вакансий с упоминанием навыков работы с ИИ — это более чем в два раза превысило показатель 2024 года. Наибольший рост спроса наблюдался в Ленинградской области, где количество таких вакансий увеличилось в 28 раз в сравнении с 2024 годом.

Санкт-Петербург стал безусловным лидером по спросу на специалистов с ИИ-навыками — здесь было размещено почти 500 вакансий, что составляет 48% от общей доли вакансий с навыками владения ИИ по СЗФО. На втором месте — Ленинградская область (22%), на третьем — Калининградская область (6%).

Чаще всего навыки работы с ИИ требовались в сферах: «Маркетинг, реклама, PR» — 23% вакансий; «Информационные технологии» — 20%; «Искусство, развлечения, массмедиа» — 12%.

Также востребованность этого навыка отмечалась в продажах и обслуживании клиентов (19% вакансий), финансах и бухгалтерии (5%), в сфере стратегии, инвестиций и консалтинга (1%).

Самые высокие медианные зарплатные предложения для специалистов с навыками работы с ИИ в 2025 году предлагали в Мурманской области — 90,5 тысячи рублей. В Санкт-Петербурге медиана составила 108,2 тысячи рублей, в Ленинградской области — 87,4 тысячи рублей, в Архангельской области — 90,5 тысячи рублей.

Навык работы с ИИ продолжает стремительно набирать популярность среди работодателей, особенно в регионах с развитым технологическим и креативным сектором. Санкт-Петербург укрепляет свои позиции как центр притяжения для кадров, владеющих ИИ, а регионы Северо-Запада активно подключаются к цифровой трансформации, предлагая конкурентоспособные условия для специалистов.

«Если ранее ИИ был новинкой, а затем — полезным инструментом, то в 2026 году работа с ним станет неотъемлемым профессиональным требованием. Данные исследования hh.ru свидетельствуют, 55% российских компаний ожидают, что ИИ-компетенции станут критически важными для большинства профессий уже к 2028 году. Две трети работодателей уже видят как такие специалисты побеждают рутинные процессы с помощью ИИ, а каждый шестой отмечает и рост качества работы. Инвестируя в свои цифровые навыки сейчас, сотрудник вкладывается в два ключевых актива: востребованность на рынке и траекторию развития своей карьеры», — поясняет директор hh.ru СЗФО Юлия Сахарова.