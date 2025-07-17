В целом, по сравнению с прошлым годом, в Мурманской области на данный момент нет ни одной профессиональной сферы на рынке труда, где бы упала активность соискателей

Аналитики hh.ru подвели итоги за месяц и узнали, кто больше других нуждается в новой работе этим летом в Мурманской области.

Соискатели из региона, несмотря на лето, ведут себя достаточно активно: местные жители стали выходить на рынок труда на 24% чаще, разместив и обновив на hh.ru более 18,3 тысячи резюме.

За последние 30 дней, по сравнению с летом 2024 года, больше других активность в поиске работы в Мурманской области продемонстрировали страховые агенты и оценщики — число их резюме увеличилось на 49%. Заметный рост интереса к новым возможностям показали работники области искусства, развлечения и массмедиа (+36% новых резюме от соискателей). На третьем месте — представители домашнего и обслуживающего персонала, разместившие на 31% больше резюме.

Хотят найти работу этим летом и специалисты по маркетингу, рекламе и PR — их активность выросла на 28%. Кроме того, на 27% выросла потребность в работе у представителей науки и образования. Существенный рост интереса к трудоустройству наблюдается среди представителей автобизнеса, а также специалистов по транспорту и логистике — обе категории прибавили по 26%.

В целом, по сравнению с прошлым годом, в Мурманской области на данный момент нет ни одной профессиональной сферы на рынке труда, где бы упала активность соискателей (наглядно на диаграмме).