Аналитики hh.ru выяснили, чего хотят от жизни и работы зумеры, сколько они хотят зарабатывать и на какую работу согласны

У зумеров (молодого поколения, родившихся с 1990-х по 2011 год) большие карьерные амбиции. Но они скорее предпочтут комфортно встроить работу в свою жизнь, чем подчинить всю жизнь работе. Аналитики hh.ru рассказывают о других ожиданиях молодых кандидатов и о том, как привлечь их в команду.

У зумеров (молодого поколения, родившихся с 1990-х по 2011 год) большие карьерные амбиции. Но они скорее предпочтут комфортно встроить работу в свою жизнь, чем подчинить всю жизнь работе. Аналитики hh.ru рассказывают о других ожиданиях молодых кандидатов и о том, как привлечь их в команду.

В основе исследования: опрос hh.ru среди молодых соискателей до 25 лет, а также опрос компаний-работодателей разного масштаба — со штатом от 100 до 1000 сотрудников и более, а также опыт HRов в найме зумеров.

Итак, 4 топовых фактора в контексте трудоустройства зумеров.

1. У молодых сотрудников высокие зарплатные ожидания

Большая часть опрошенных соискателей (53%) рассчитывает на зарплату 50–100 тысяч рублей на старте карьеры. Ещё меньше трети (14%) ожидают, что им будут платить от 100 до 150 тысяч рублей. При этом большинство из этих респондентов либо не имеют опыта работы, либо он небольшой — менее года.

Компании, особенно крупные, отмечают, что высокие зарплатные ожидания — одна из главных сложностей в контакте с зумерами: об этом говорят 43% опрошенных. При этом отдача от этой категории сотрудников, по мнению 46%, недостаточная. Ещё 32% респондентов отмечают, что, если молодых работников мотивировать, она может быть средней (результаты опроса hh.ru среди соискателей до 25 лет (2025 год) наглядно представлены на диаграмме 1).

2. Приятная атмосфера в команде принципиальна для зумеров

Основные критерии привлекательности компании для молодых соискателей — это:

• комфортные условия труда — зумеры прежде всего ценят современные офисы, удобный график и гибкий формат работы;

• высокая зарплата;

• классная команда и дружелюбная среда.

И хотя деньги для этой категории — один из приоритетов, 32% не станут работать в компании, если их не устраивает эмоциональный фон — даже если там хорошо платят (результаты опроса hh.ru среди соискателей до 25 лет (2025 год) наглядно представлены на диаграмме 2).

Работодатели, называя основные, как им кажется, ценности зумеров, также выделили комфорт и атмосферу в команде. Но вместо высокой зарплаты сделали ставку на work-life balance. При этом, по их словам, чаще всего разногласия с молодыми сотрудниками или соискателями возникают на почве:

• их подхода к карьере и неадекватных требований к её развитию внутри компании;

• графика и формата работы;

• стиля общения и уровня субординации.

3. Молодёжь на рынке стараются привлечь гибкими условиями и перспективами роста

Большинство работодателей (52%) понимают: гибридный формат работы — частично из дома, частично из офиса — самый эффективный в случае с зумерами. Хорошо видят в компаниях и потребность этого поколения в гибких сценариях занятости. Но предложить их могут только 21% участников исследования. И то с условием, что это не повлияет на качество рабочих процессов. 29% работодателей согласны на гибкие условия лишь для определённых должностей.

51% компаний готовы компенсировать эти нюансы профессиональным обучением и менторством, ещё 40% — прозрачной системой оплаты труда и быстрым карьерным ростом.

4. Некоторые компании берут молодых людей без опыта

Подавляющее число респондентов (68%) готовы нанять кандидата-зумера, не имеющего опыта, — если понимают, что он быстро освоит необходимые для работы навыки. Но это также зависит от отрасли. В гостиничном бизнесе, продажах или сфере услуг такое встречается часто — там научить персонал проще, и он может почти сразу приступать к практике. А вот в ИТ, к примеру, человеку без опыта куда реже соглашаются отдать должность — нужен хотя бы базовый уровень мастерства.

Меньшая часть работодателей (23%) из исследования согласны предложить неопытным соискателям стажировку и только потом принимать решение об их трудоустройстве. Кстати, программы стажировок — один из основных инструментов найма зумеров, согласно опросу работодателей. Этот формат используют чаще всего, наравне с традиционными собеседованиями и ярмарками профессий.