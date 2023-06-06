Аналитики hh.ru выяснили, что в 2023 году российским работодателям потребовалось более 400 специалистов по реставрации

Это на 48% больше, чем в 2022 году.

Анализ российского рынка труда показывает, что с начала текущего года работодатели разместили более 400 вакансий для реставраторов. Примечательно, что работодатели ищут самых разных специалистов: по восстановлению архитектуры, предметов старины, книг, мебели, музыкальных инструментов, а также различных предметов одежды и обуви.

Более того, из-за нехватки специалистов и кадрового дефицита работодатели из других регионов также могут искать кандидатов на локальных рынках труда. Так, сейчас в регионах СЗФО ищут реставраторов авиационных деталей, конструкторов-реставраторов или реставраторов, которые могут дезинфицировать документы.

Диапазон зарплат в вакансиях для данных специалистов в России на данный момент от 45400 до 91000 рублей. Причем за год медианная зарплата выросла до 79000 рублей (+10000 рублей).

«Работодатели, как правило, стремятся принять на работу реставратора на полный рабочий день и полную занятость – 90% вакансий предполагают именно такой формат работы. При этом компании достаточно часто (каждая десятая вакансия) готовы взять молодых специалистов на стажировку или для работы в проекте», - отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-служб hh.ru СЗФО.

Рейтинг вакансий для реставраторов, Россия, июнь, 2023 г.: