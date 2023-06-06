Аналитики hh.ru выяснили, что в 2023 году российским работодателям потребовалось более 400 специалистов по реставрации
Это на 48% больше, чем в 2022 году.
Анализ российского рынка труда показывает, что с начала текущего года работодатели разместили более 400 вакансий для реставраторов. Примечательно, что работодатели ищут самых разных специалистов: по восстановлению архитектуры, предметов старины, книг, мебели, музыкальных инструментов, а также различных предметов одежды и обуви.
Более того, из-за нехватки специалистов и кадрового дефицита работодатели из других регионов также могут искать кандидатов на локальных рынках труда. Так, сейчас в регионах СЗФО ищут реставраторов авиационных деталей, конструкторов-реставраторов или реставраторов, которые могут дезинфицировать документы.
Диапазон зарплат в вакансиях для данных специалистов в России на данный момент от 45400 до 91000 рублей. Причем за год медианная зарплата выросла до 79000 рублей (+10000 рублей).
«Работодатели, как правило, стремятся принять на работу реставратора на полный рабочий день и полную занятость – 90% вакансий предполагают именно такой формат работы. При этом компании достаточно часто (каждая десятая вакансия) готовы взять молодых специалистов на стажировку или для работы в проекте», - отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-служб hh.ru СЗФО.
Рейтинг вакансий для реставраторов, Россия, июнь, 2023 г.:
- Реставратор-отделочник, от 60 000 руб. до вычета налогов, https://spb.hh.ru/vacancy/80436738, Крым;
- Бутблекер-реставратор, до 40 000 руб. до вычета налогов, https://spb.hh.ru/vacancy/80720028, Киров;
- Архитектор-реставратор, от 90 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/80354762, Севастополь;
- Инженер-реставратор, https://spb.hh.ru/vacancy/80630999, Москва;
- Реставратор авиационных деталей, до 50 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/80275428, Новосибирск;
- Конструктор-реставратор (удалённо), до 130 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/80742427, Москва;
- Художник-реставратор, от 20 000 руб. до вычета налогов, https://spb.hh.ru/vacancy/80502950, Кострома;
- Реставратор кожаных изделий, от 100 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/80077173, Екатеринбург;
- Реставратор архивных документов, до 25 000 руб. до вычета налогов, https://spb.hh.ru/vacancy/78325091, Нижний Новгород;
- Ведущий архитектор-реставратор, от 110 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/78779902, Москва;
- Реставратор мебели, до 50 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/80766118, Махачкала;
- Ведущий конструктор-реставратор, от 75 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/81260334, Москва;
- Реставратор дверей, до 40 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/80883357, Краснодарский край.