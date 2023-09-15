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Мурманская область. Арктика (16+)15.09.23 14:00

Аналитики назвали дискриминацию по возрасту самой распространённой на работе

Специалисты исследовательского центра «Зарплаты.ру» выяснили, что с предвзятым отношением в трудовой сфере в 2023 году сталкивались 37% россиян, принявших участие в опросе на соответствующую тему.

По словам респондентов, чаще всего работодатели с предубеждением относятся к возрасту (56%), семейному положению (32%) и полу сотрудников (27%).

Вместе с тем, как рассказали участники исследования, они сталкивались с дискриминацией по следующим признакам: ограничения по здоровью (21%), внешность (18%), социальное положение (17%), национальность (13%), политические и религиозные убеждения (7% и 5%), сексуальная ориентация (3%).

Чаще всего россияне сталкиваются с дискриминацией по возрасту. Об этом говорится в исследовании центра «Зарплаты.ру», пишет «RT». Отмечается, что так ответили 56% россиян.

Дискриминацию по половому признаку выделили 27% респондентов. Ещё 32% сообщили, что сталкивались с ущемлением своих прав на работе из-за семейного положения. Так, в 52% случаях - это женщины с маленькими детьми, в 17% случаях - беременные сотрудницы. Кроме того, работодателей иногда не устраивает наличие супруга или планы работника завести семью.

Предвзятое отношение работодателя к внешности сотрудника встречается в 18% случаях, говорится в исследовании. Причиной этому может быть лишний вес, неформальная одежда, татуировки, пирсинг, яркий цвет волос человека. Чаще всего такая дискриминация встречается в финансовом секторе, розничной торговле, образовании и ресторанном бизнесе.

Отмечается, что в исследовании приняли участие 2,3 тысячи россиян в возрасте от 25 до 55 лет из всех округов России.

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