Аналитики рассказали о самых высокооплачиваемых вакансиях марта в Мурманске

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» проанализировал 18 тысяч вакансий в городах с численностью населения до 500 тысяч человек и рассказал о самых высокооплачиваемых предложениях.

В Мурманске самая дорогая вакансия в марте – старший механик, которому предлагают от 143 тысяч рублей в месяц. Работодатель ждёт кандидатов с опытом работы от трех лет, высшим образованием в области эксплуатации судовой энергетической установки и дипломом старшего механика.

Ведущему технологу с опытом работы от одного года и высшим медицинским образованием готовы платить от 140 тысяч в месяц. Сотруднику предстоит разрабатывать техническую документацию и проекты производства работ, контролировать качество исполнения. Работодатель обещает расширенный социальный пакет: санаторно-курортное лечение для сотрудников и членов семьи, негосударственное пенсионное обеспечение и т.д.

Также в число самых дорогих вакансий в Мурманске в марте вошли вакансии врачей: анестезиологу-реаниматологу предлагают от 120 тысяч в месяц, а врачу-неонатологу – от 100 тысяч рублей.

Самой высокооплачиваемой вакансией в российских городах с населением до 500 тысяч человек стало предложение для врача акушера-гинеколога в Нижневартовске, которому предлагают от 240 тысяч рублей. В числе наиболее привлекательных по уровню дохода вакансий в марте — предложения для руководителей, инженеров, специалистов в сфере продаж, квалифицированных рабочих.

Мурманск