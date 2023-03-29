Отчёт губернатора о результатах деятельности правительства Мурманской области в 2022 году пройдёт 25 апреляМурманская область – один из немногих регионов страны, в котором законодательно закреплено право на получение выплат опекунами совершеннолетних недееспособных граждан
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)29.03.23 18:00

Аналитики рассказали о самых высокооплачиваемых вакансиях марта в Мурманске

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» проанализировал 18 тысяч вакансий в городах с численностью населения до 500 тысяч человек и рассказал о самых высокооплачиваемых предложениях.

В Мурманске самая дорогая вакансия в марте – старший механик, которому предлагают от 143 тысяч рублей в месяц. Работодатель ждёт кандидатов с опытом работы от трех лет, высшим образованием в области эксплуатации судовой энергетической установки и дипломом старшего механика. 

Ведущему технологу с опытом работы от одного года и высшим медицинским образованием готовы платить от 140 тысяч в месяц. Сотруднику предстоит разрабатывать техническую документацию и проекты производства работ, контролировать качество исполнения. Работодатель обещает расширенный социальный пакет: санаторно-курортное лечение для сотрудников и членов семьи, негосударственное пенсионное обеспечение и т.д.

Также в число самых дорогих вакансий в Мурманске в марте вошли вакансии врачей: анестезиологу-реаниматологу предлагают от 120 тысяч в месяц, а врачу-неонатологу – от 100 тысяч рублей.

Самой высокооплачиваемой вакансией в российских городах с населением до 500 тысяч человек стало предложение для врача акушера-гинеколога в Нижневартовске, которому предлагают от 240 тысяч рублей. В числе наиболее привлекательных по уровню дохода вакансий в марте — предложения для руководителей, инженеров, специалистов в сфере продаж, квалифицированных рабочих.

Мурманск 

Должность

Предлагаемая зарплата

1

Старший механик

от 143 000 руб.

2

Ведущий технолог

от 140 000 руб.

3

Врач анестезиолог-реаниматолог

от 120 000 руб.

4

Врач-неонатолог

от 100 000 руб.

5

Начальник группы флота

95 000 — 100 000 руб.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Работоспособного населения в Мурманской области становится всё меньше
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманский морской торговый порт: ИТОГИ ГОДАМурманская областная Дума: «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ ПРИНЯТ
-

Последние комментарии

Ирина
13.03.23 12:43
Очень Вас ждем !
Комментарий к новости:Дальний поход продолжается: фрегат Северного флота «Адмирал флота Касатонов» вышел в Атлантический океан
Евйгений
02.03.23 18:54
Что за Рыбнадзор? О компании какой лицензии идет речь? На форель нет требования о путевке. Это не семга. Граждане имеют право ловить свободно и бесплатно. Бред полный.
Комментарий к новости:Счастье рыбакам - заботы Рыбнадзора: из садков на Имандре ушли тонны форели!
Полина
26.02.23 22:17
Я была там 23 февраля 2023 года. Там очень интересно. Крутой экскурсовод-Олег он смешной,умный и справедливый. В физических опытах даже я поучаствовала. Это было так прикольно!!! Крутые инопришеленцы
Комментарий к новости:Интерактивная развлекательная шоу-выставка «инопланетян» приехала в Мурманск!
-Правовая консультация (18+)Маткапитал в 2023 году: не только «квартирный вопрос» и образование
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
27281234567891011121314151617181920212223242526272829303112
-Скоро в эфире20:00Городские хроники (6+)20:30Новости. Информационная программа (12+)21:00«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Аналитики рассказали о самых высокооплачиваемых вакансиях марта в Мурманске-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос на 71 копейку, доллар укрепился почти на 38 копеек-PRO Энергетику (18+)Эксперты Кольской атомной станции и ВАО АЭС обменялись передовым опытом в области работы оперативного персонала-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 29 марта-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Региональные депутаты расширяют гарантии социальной защиты граждан
-

Погода

-

Наш регион-51

© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика