Аналитики рассказали о самых высокооплачиваемых вакансиях марта в Мурманске
Сервис по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» проанализировал 18 тысяч вакансий в городах с численностью населения до 500 тысяч человек и рассказал о самых высокооплачиваемых предложениях.
В Мурманске самая дорогая вакансия в марте – старший механик, которому предлагают от 143 тысяч рублей в месяц. Работодатель ждёт кандидатов с опытом работы от трех лет, высшим образованием в области эксплуатации судовой энергетической установки и дипломом старшего механика.
Ведущему технологу с опытом работы от одного года и высшим медицинским образованием готовы платить от 140 тысяч в месяц. Сотруднику предстоит разрабатывать техническую документацию и проекты производства работ, контролировать качество исполнения. Работодатель обещает расширенный социальный пакет: санаторно-курортное лечение для сотрудников и членов семьи, негосударственное пенсионное обеспечение и т.д.
Также в число самых дорогих вакансий в Мурманске в марте вошли вакансии врачей: анестезиологу-реаниматологу предлагают от 120 тысяч в месяц, а врачу-неонатологу – от 100 тысяч рублей.
Самой высокооплачиваемой вакансией в российских городах с населением до 500 тысяч человек стало предложение для врача акушера-гинеколога в Нижневартовске, которому предлагают от 240 тысяч рублей. В числе наиболее привлекательных по уровню дохода вакансий в марте — предложения для руководителей, инженеров, специалистов в сфере продаж, квалифицированных рабочих.
Мурманск
|
№
|
Должность
|
Предлагаемая зарплата
|
1
|
от 143 000 руб.
|
2
|
от 140 000 руб.
|
3
|
от 120 000 руб.
|
4
|
от 100 000 руб.
|
5
|
95 000 — 100 000 руб.