Аналитики Рыбного союза отмечают непростую экономическую ситуацию в аквакультурной отрасли РФ

Данные Росстата показывают увеличение прибыли, рентабельности и рост доли прибыльных организаций в рыболовстве и переработке рыбы и морепродуктов, в то же время в рыбоводстве наблюдается снижение показателей, отмечает Аналитический центр Рыбного союза.

Так, рентабельность проданных товаров у рыбаков выросла в 1,6 раза (год к году): с 21 до 33%, но всё ещё ниже среднего показателя за последние 9 лет (47%). Рентабельность активов увеличилась на 73%, до 5%. А прибыль до налогообложения выросла на 86% и достигла почти 74 млрд рублей, уступив лишь показателям января-июня 2022 года (порядка 108 млрд рублей). Одновременно наблюдался рост доли прибыльных предприятий на 15% (год к году), до 68%.

Рентабельность проданных товаров в рыбопереработке поднялась на 75%, до 15%, рентабельность активов увеличилась на 15%, до 3,7%, а прибыль до налогообложения в январе-июне 2025 года оказалась на 40% выше (год к году). На этом фоне доля прибыльных предприятий приросла на 1 п.п., до 74%.

Как отмечают аналитики союза, непростая ситуация сложилась в аквакультуре страны: в I полугодии 2025 года рентабельность проданных товаров снизилась (год к году) на треть, до 35% (на треть ниже среднего уровня в 2017-2025 гг.), а прибыль до налогообложения упала в 3,5 раза к январю-июню 2024 года (и оказалась в 8 раз ниже, чем в рекордной I половине 2022 года). Доля прибыльных рыбоводческих хозяйств продолжает снижаться: год к году она уменьшилась на 7% или на 4 п.п. (с 61% до 57%), а с пика в I полугодии 2021 года (66%) она сократилась на 14%, до 57%.