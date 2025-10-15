Предсказать, как в дальнейшем на рынке труда будет сбалансирован спрос и предложение, практически невозможноБолее 40 медалей завоевали пловцы Мурманской области на чемпионате и первенстве Северо-Запада в Кингисеппе
Аналитики Рыбного союза отмечают непростую экономическую ситуацию в аквакультурной отрасли РФ

Данные Росстата показывают увеличение прибыли, рентабельности и рост доли прибыльных организаций в рыболовстве и переработке рыбы и морепродуктов, в то же время в рыбоводстве наблюдается снижение показателей, отмечает Аналитический центр Рыбного союза.

Так, рентабельность проданных товаров у рыбаков выросла в 1,6 раза (год к году): с 21 до 33%, но всё ещё ниже среднего показателя за последние 9 лет (47%). Рентабельность активов увеличилась на 73%, до 5%. А прибыль до налогообложения выросла на 86% и достигла почти 74 млрд рублей, уступив лишь показателям января-июня 2022 года (порядка 108 млрд рублей). Одновременно наблюдался рост доли прибыльных предприятий на 15% (год к году), до 68%.

Рентабельность проданных товаров в рыбопереработке поднялась на 75%, до 15%, рентабельность активов увеличилась на 15%, до 3,7%, а прибыль до налогообложения в январе-июне 2025 года оказалась на 40% выше (год к году). На этом фоне доля прибыльных предприятий приросла на 1 п.п., до 74%.

Как отмечают аналитики союза, непростая ситуация сложилась в аквакультуре страны: в I полугодии 2025 года рентабельность проданных товаров снизилась (год к году) на треть, до 35% (на треть ниже среднего уровня в 2017-2025 гг.), а прибыль до налогообложения упала в 3,5 раза к январю-июню 2024 года (и оказалась в 8 раз ниже, чем в рекордной I половине 2022 года). Доля прибыльных рыбоводческих хозяйств продолжает снижаться: год к году она уменьшилась на 7% или на 4 п.п. (с 61% до 57%), а с пика в I полугодии 2021 года (66%) она сократилась на 14%, до 57%.

Сергей
09.10.25 13:05
Номер не рабочий. Два дня пытаюсь дозвониться. "Спасибо" за консультацию((( *** Ваше возмущение нам понятно, но обратите внимание на дату сообщения. Редакция.
Комментарий к новости:«Горячая линия ЖКХ» оказывает бесплатную консультацию
Кашина Татьяна Владимировна
09.10.25 12:54
Здравствуйте,и уважаемая редакция. К вопросу о новых квитанциях от КолАтомЭнергоСбыта. На основании чего они установили срок оплаты до 10 числа.? Мы пенсионеры . Многим пенсии приходят после 10 чи
Комментарий к новости:Мурманчанам пришли новые квитанции за электроэнергию со старыми проблемами - ошибки, большие и непонятные суммы
Ira89
08.10.25 23:18
Не могу понять, что уважаемый глава региона имеет ввиду под словами "отток населения". Даже, если учесть, что из Кольского Заполярья стали меньше уезжать люди, то со смертностью и рождаемостью ничего
Комментарий к новости:Уникальный опыт региона по реализации комплексного плана развития «На Севере – жить!» представлен в Москве на II Международном симпозиуме «Создавая будущее»
