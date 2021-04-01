Аналитики выяснили, что россияне стали реже разыгрывать коллег на 1 апреля

За 9 лет россияне стали реже разыгрывать коллег и становиться жертвами розыгрышей на 1 апреля. К такому выводу пришли специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения из всех округов страны.

Россиян, которые считают уместными шутки и розыгрыши на работе, стало меньше, но они по-прежнему в большинстве: в 2012 году — 72%, сегодня — 53%. Девять лет назад 86% россиян говорили о том, что чувство юмора скорее помогает рабочему процессу, сейчас таковых 69%. Причем, чем выше уровень дохода, тем чаще россияне говорят, что розыгрыши и шутки уместны (62%) и помогают труду (80%).

Россиян, устраивающих розыгрыши коллег 1 апреля, за девять лет стало меньше: 28 и 16% соответственно. Объектами шуток и розыгрышей также становятся реже: 30 и 17%. Однако сотрудники-мужчины и сами шутят над сослуживцами чаще женщин (19 и 11%) и жертвами розыгрышей становятся чаще (23 и 10%).

Разыгрывают руководство россияне реже, чем коллег: подобное позволял себе лишь каждый одиннадцатый (9%). Каждый девятый же (11%) становился объектом первоапрельского розыгрыша со стороны начальства. Мужчин, которые разыгрывают руководителей, в 2 раза больше, чем женщин (12 и 6%). Среди мужчин в 2 раза больше и тех, над кем руководство подшучивало 1 апреля (14 и 7%). Число сотрудников-шутников растет с увеличением возраста и уровня дохода: по 12% среди россиян старше 45 лет и граждан с зарплатой от 80 тысяч рублей. Однако и объектами шуток им приходилось становиться чаще (по 14%).