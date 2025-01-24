ЧТО ТАКОЕ ПИФ «НЕДРА РОССИИ»*АНАЛИЗ РЫНКА ВКЛАДОВ: ТЕНДЕНЦИИ И ПРОГНОЗЫ НА БУДУЩЕЕ
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Мурманская область. Арктика (16+)24.01.25 10:15

АНАЛИЗ РЫНКА ВКЛАДОВ: ТЕНДЕНЦИИ И ПРОГНОЗЫ НА БУДУЩЕЕ

На своём последнем заседании 20 декабря 2024 года Банк России сохранил ключевую ставку в размере 21%. В связи с этим решением продолжают оставаться высокими ставки по вкладам банков для физических лиц. Но по некоторым предложениям наблюдается незначительное снижение на 2-5 п.п.

ОБЩИЙ ОБЗОР РЫНКА ВКЛАДОВ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

По мнению ведущих финансовых аналитиков, уже достигнут или очень близок пик ставок по депозитам. В будущем не стоит ожидать резких повышений вплоть до принятия дальнейших решений регулятором.

В случае ужесточения денежно-кредитной политики в начале 2025 года ставки будут сохранять текущие значения. При повышении ключевой ставки доходность по вкладам также увеличится. За последние полгода ведущие банки предлагают открыть депозит под максимальный процент – в среднем до 22,47% (по состоянию на 20 декабря 2024). С последнего заседания Банка России индекс ставок по краткосрочным вкладам до одного года поднялся на 2,82-2,97%.

ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЫНОК ВКЛАДОВ

На депозиты для физических лиц влияет много факторов, как экономических, так и финансовых. Один из основных индикаторов – ключевая ставка, а также развитие денежно-кредитной политики Центробанка. Ставки по вкладам снижаются при уменьшении ключевой ставки и наоборот. Кроме того, влияние оказывают следующие критерии:

  • состояние экономики в целом по стране;
  • уровень инфляции и инфляционные ожидания;
  • максимальная ставка по депозитам;
  • доступность заемных средств;
  • условия конкретного договора;
  • норматив ликвидности;
  • потребность банка в новых клиентах и их деньгах.

Помимо перечисленных факторов важно доверие вкладчиков к конкретному банку. Если организация надежна, стабильна, завоевала хорошую репутацию, то отношение клиентов будет лояльнее даже при более низких ставках.

ВИДЫ ВКЛАДОВ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

Преимущества вкладов для физических лиц зависят от их вида. К числу популярных предложений относятся следующие депозиты:

  • с фиксированной ставкой – не меняется в течение всего срока действия договора. Такой подход позволяет получать гарантированную прибыль;
  • с плавающей ставкой – может корректироваться банком в одностороннем порядке. К примеру, при изменении ключевой ставки или коэффициента инфляции;
  • с пополнением или без – у первых есть функция досрочного внесения дополнительных средств, у вторых – нет;
  • со снятием или без – в первом случае допускается частичное снятие средств без потери процентов, во втором – нет;
  • с капитализацией процентов – с начислением прибыли на сумму вклада и проценты. Бывает ежедневная, ежемесячная, годовая, ежеквартальная и полугодовая.

Понимание основных тенденций развития рынка вкладов позволяет физлицам выбирать наиболее выгодные предложения среди существующих. С учётом факторов, влияющих на ставки, можно найти такие условия депозита, которые принесут наибольшую доходность.

 

 

 

 

Фото предоставлено пресс-службой ПАО «Сбербанк».

 

КБ «Ренессанс Кредит» (ООО)

ИНН 7744000126

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