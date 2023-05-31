Анастасия Косарева представляет Кольский край на всероссийском фестивале «Жемчужина России-2023»

Анастасия Косарева из Апатитов представляет наш регион на всероссийском фестивале туризма и красоты «Жемчужина России-2023».

Фестиваль призван показать многообразие культур многонациональной России и популяризировать роль женщин в сохранении культурного наследия страны. Мероприятие имеет большое значение для поддержки творческих инициатив и развития туристской отрасли в стране. Конкурсантки со всей России демонстрируют национальные костюмы и особенности кухни своего региона, а также разрабатывают экскурсионные маршруты по своему краю.

Анастасия Косарева уже стала обладательницей титула миссис «Народный Выбор-2023». На конкурсе она представила туристическую открытку с достопримечательностями Кольского края: озеро Имандра, экскурсионно-туристический центр «Снежная деревня», арт-парк «Таинственный лес» и другие точки притяжения гостей региона.

Как сообщает Министерство культуры Мурманской области, финал фестиваля проходит в эти дни в Петрозаводске, 4 июня будет определена победительница конкурса. Следить за новостями «Жемчужины России» можно в группе конкурса «ВКонтакте».

Фото: https://gov-murman.ru