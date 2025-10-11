Анастасия Тутарова в составе сборной Мурманской области завоевала «серебро» на Всероссийских соревнованиях по велосипедному спорту маунтинбайк в дисциплине кросс-кантри

Апатитчанка Анастасия Тутарова в составе сборной Мурманской области стала второй на Всероссийских соревнованиях по велосипедному спорту маунтинбайк в дисциплине кросс-кантри, которые прошли 5 октября в Саратове.

Всероссийские соревнования по велосипедному спорту собрали более 100 спортсменов из 10 регионов страны. Анастасия Тутарова уступила победителю гонки всего 5 секунд, повторно подтвердив норматив кандидата в мастера спорта России и лидирующие позиции на всероссийском уровне в своей возрастной категории.

Как сообщает пресс-служба администрации города Апатиты, Анастасия Тутарова – гордость Мурманской областной спортивной школы олимпийского резерва и апатитского Дома детского творчества имени академика А.Е. Ферсмана. Спортсменка тренируется под руководством тренера Александра Княжева – напомним, в этом сезоне он награждён золотым знаком отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса в возрастной категории от 70 до 100 лет (XVIII ступень).

