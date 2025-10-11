Народный фронт проводит опрос россиян, посвящённый работе общественного транспортаВ Мурманской области стало труднее найти работу: вакансий меньше, конкуренция — выше
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)11.10.25 13:00

Анастасия Тутарова в составе сборной Мурманской области завоевала «серебро» на Всероссийских соревнованиях по велосипедному спорту маунтинбайк в дисциплине кросс-кантри

Апатитчанка Анастасия Тутарова в составе сборной Мурманской области стала второй на Всероссийских соревнованиях по велосипедному спорту маунтинбайк в дисциплине кросс-кантри, которые прошли 5 октября в Саратове.

Всероссийские соревнования по велосипедному спорту собрали более 100 спортсменов из 10 регионов страны. Анастасия Тутарова уступила победителю гонки всего 5 секунд, повторно подтвердив норматив кандидата в мастера спорта России и лидирующие позиции на всероссийском уровне в своей возрастной категории.

Как сообщает пресс-служба администрации города Апатиты, Анастасия Тутарова – гордость Мурманской областной спортивной школы олимпийского резерва и апатитского Дома детского творчества имени академика А.Е. Ферсмана. Спортсменка тренируется под руководством тренера Александра Княжева – напомним, в этом сезоне он награждён золотым знаком отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса в возрастной категории от 70 до 100 лет (XVIII ступень).

 

 

Фото: https://apatity.gov-murman.ru/about/info/news/532263/#&gid=1&pid=2

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Рынок труда в коммерческой медицине: кадровый дефицит и зарплаты от 500 тысяч рублей
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведенияБУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Сотрудники службы безопасности банка не будут звонить вам. Это мошенникиБУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Игнорируй сообщения от незнакомцев в Сети
-

Последние комментарии

Сергей
09.10.25 13:05
Номер не рабочий. Два дня пытаюсь дозвониться. "Спасибо" за консультацию((( *** Ваше возмущение нам понятно, но обратите внимание на дату сообщения. Редакция.
Комментарий к новости:«Горячая линия ЖКХ» оказывает бесплатную консультацию
Кашина Татьяна Владимировна
09.10.25 12:54
Здравствуйте,и уважаемая редакция. К вопросу о новых квитанциях от КолАтомЭнергоСбыта. На основании чего они установили срок оплаты до 10 числа.? Мы пенсионеры . Многим пенсии приходят после 10 чи
Комментарий к новости:Мурманчанам пришли новые квитанции за электроэнергию со старыми проблемами - ошибки, большие и непонятные суммы
Ira89
08.10.25 23:18
Не могу понять, что уважаемый глава региона имеет ввиду под словами "отток населения". Даже, если учесть, что из Кольского Заполярья стали меньше уезжать люди, то со смертностью и рождаемостью ничего
Комментарий к новости:Уникальный опыт региона по реализации комплексного плана развития «На Севере – жить!» представлен в Москве на II Международном симпозиуме «Создавая будущее»
-Правовая консультация (18+)Законы, вступающие в силу в октябре 2025 года
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
29301234567891011121314151617181920212223242526272829303112
-Скоро в эфире19:30«Киберкраш: Влюбиться в твою улыбку». Художественный сериал, 15 серия (16+)20:30«Итоги». Информационная программа (12+)21:30«Всего одна ночь». Художественный фильм (16+)
-PRO Деньги (16+)Где в России самые высокие пенсионные ожидания?-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился на 65 копеек, доллар потерял 22 копейки-PRO Энергетику (18+)Энергоблок №4 Кольской АЭС включён в сеть-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 11 и 13 октября-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Сенаторы собираются разрешить производство консерв из печени трески на судах прибрежного рыболовства
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»