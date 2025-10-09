Народный фронт проводит опрос россиян, посвящённый работе общественного транспортаВ Мурманской области стало труднее найти работу: вакансий меньше, конкуренция — выше
Анатолий Радомиров из Ревды стал бронзовым призёром X Спартакиады пенсионеров России

В Тюмени завершились финальные соревнования X Спартакиады пенсионеров России, приуроченные к празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. Участие в них приняли 624 атлета со всех регионов России, которые соревновались по нескольким видам спорта, включая легкую атлетику, плавание, настольный теннис, шахматы, ГТО и другие дисциплины.

Мурманскую область представляли: Галина Рыдзелева и Елена Бакалова из Полярных Зорь, Анатолий Радомиров из Ревды, Олег Влесков из Полярного, Анна Малиновская из Североморска, а также мурманчане Алик Гаджиев, Татьяна Денисова и Валерий Пархоменков.

Как сообщает региональное Министерство спорта, по завершении соревнований наш земляк Анатолий Радомиров завоевал бронзовую медаль в настольном теннисе. В общекомандном зачёте по сумме всех мест сборная Мурманской области заняла 48-е место.

Укрепление здоровья старшего поколения – одно из направлений программы «Северное долголетие». Комплексная инициатива реализуется в рамках губернаторского плана «На Севере – жить!». Спортивная часть данного проекта – это возможность для северян старшего поколения принимать участие в бесплатных тренировках. Занятия проходят в пространствах «СОПКИ.СПОРТ» под руководством опытных инструкторов.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/554830/#&gid=1&pid=2

