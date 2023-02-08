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Мурманская область. Арктика (16+)08.02.23 15:15

Андрей Афонин: маршруты Северного морского пути мелководные, крупным судам по ним не пройти

Маршруты Северного морского пути, разработанные с 1930-х по 1980-е годы, рассчитаны на суда с осадкой в 4-6 метров. Крупные суда с осадкой в 12-15 метров могут по ним не пройти, так как арктические моря и проливы — это зоны обширного мелководья. Об этом 7 февраля на пресс-конференции в ТАСС рассказал декан Арктического факультета Госуниверситета морского и речного флота имени адмирала Макарова Андрей Афонин.

Он напомнил, что выпускники разных годов именно этого вуза нанесли практически каждую глубину в акватории Северного морского пути начиная с 30-х годов прошлого века.

«Маршруты в Арктике нужно превратить в безопасную акваторию для крупнотоннажных судов. Но, чтобы покрыть всю акваторию съёмкой, нужны три сотни лет. Поэтому сейчас стоит задача оптимизации гидрографических исследований с выделением критических участков акватории Северного морского пути. Транспортировку сжиженного газа мелкими судами мы не сделаем. Там надо будет копать углубления», — отметил Андрей Афонин.

Например, в проливе Дмитрия Лаптева между островом Большой Ляховский и материком Евразия, который соединяет море Лаптевых и Восточно-Сибирское море, преимущественная судоходная глубина — 10 метров. И подобное мелководье станет существенным препятствием на пути транспортировки добытых в Арктике углеводородов.

С учётом того, что их грузооборот, по словам профессора Высшей школы производственного менеджмента петербургского Политеха Алексея Фадеева, планируется дорастить до 80 миллионов тонн в год к 2024 году, до 150 миллионов тонн к 2030 году и до 200 миллионов тонн к 2035 году, вложить в освоение Арктики до 2035 года планируется 1,8 триллиона рублей.

Директор НИЦ Арктики СПбГУ Сергей Аплонов сообщил данные для понимания масштабов территории изучения. Сухопутные владения России в Арктике составляют 20 процентов нашей страны. Из 4,5 миллиона человек, проживающих в Арктике, 2,5 миллиона — наши соотечественники, включая коренное население. Это два процента населения России. На эту территорию приходится 20 процентов ВВП России.

Фото предоставлено пресс-службой АО «ММП».

 

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