Андрей Бирюков: Единый электронный реестр воинского учёта создан, но «веерных» рассылок «электронных повесток» гражданам призывного возраста не будет

С 20 апреля начнутся первые отправки призывников в пункты постоянной дислокации, размещенные на территории Российской Федерации. Треть из призывников будет направлена в учебные соединения и воинские части, где в течение трех месяцев освоят современную военную технику и получат военно-учётную специальность.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации опубликовал заявление начальника управления ГОМУ ГШ ВС РФ полковника Бирюкова Андрея Михайловича.

«Весенняя призывная кампания, которая началась 1 апреля, проходит в плановом порядке и будет завершена 15 июля этого года.

На сегодняшний день оповещено 52 тысячи граждан и более 50 тысяч уже прибыло в военные комиссариаты.

В отношении 21 тысячи граждан приняты решения о призыве на военную службу. Ещё 29 тысячам граждан предоставлены отсрочки по законным основаниям.

С 20 апреля начнутся первые отправки призывников в пункты постоянной дислокации, размещенные на территории Российской Федерации. Треть из призывников будет направлена в учебные соединения и воинские части, где в течение трех месяцев освоят современную военную технику и получат военно-учётную специальность.

Хочу подчеркнуть, что все существующие сегодня отсрочки для граждан сохраняют своё действие в полном объёме.

«Веерных» рассылок «электронных повесток» гражданам призывного возраста не будет.

Единый электронный реестр воинского учёта создан, прежде всего, для упрощения взаимодействия граждан с военными комиссариатами.

Теперь вместо личного посещения военного комиссариата для уточнения или изменения данных воинского учёта, появилась возможность направлять все необходимые документы в электронном виде.

Соответственно и о постановке на воинский учёт или изменении каких-либо сведений, граждане будут информироваться через «личные кабинеты» на портале государственных услуг.

Таким образом, приходить, как ранее, в обязательном порядке, в военные комиссариаты для постановки на воинский учёт, оформления отсрочек и решения других вопросов, уже нет никакой необходимости».

Фото и видео: https://vk.com/video-133441491_456268355