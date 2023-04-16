Люди могут многое: модульные дома для бездомных, робот для 3D-печати внутри человеческого тела и самый большой в мире бассейн с волной для сёрфингаМарина Табейкина: счастливые и несчастливые, или Как мы воспринимаем окружающий мир и живём в нём
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)16.04.23 08:00

Андрей Бирюков: Единый электронный реестр воинского учёта создан, но «веерных» рассылок «электронных повесток» гражданам призывного возраста не будет

С 20 апреля начнутся первые отправки призывников в пункты постоянной дислокации, размещенные на территории Российской Федерации. Треть из призывников будет направлена в учебные соединения и воинские части, где в течение трех месяцев освоят современную военную технику и получат военно-учётную специальность.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации опубликовал заявление начальника управления ГОМУ ГШ ВС РФ полковника Бирюкова Андрея Михайловича.

«Весенняя призывная кампания, которая началась 1 апреля, проходит в плановом порядке и будет завершена 15 июля этого года.

На сегодняшний день оповещено 52 тысячи граждан и более 50 тысяч уже прибыло в военные комиссариаты.

В отношении 21 тысячи граждан приняты решения о призыве на военную службу. Ещё 29 тысячам граждан предоставлены отсрочки по законным основаниям.

С 20 апреля начнутся первые отправки призывников в пункты постоянной дислокации, размещенные на территории Российской Федерации. Треть из призывников будет направлена в учебные соединения и воинские части, где в течение трех месяцев освоят современную военную технику и получат военно-учётную специальность.

Хочу подчеркнуть, что все существующие сегодня отсрочки для граждан сохраняют своё действие в полном объёме.

«Веерных» рассылок «электронных повесток» гражданам призывного возраста не будет.

Единый электронный реестр воинского учёта создан, прежде всего, для упрощения взаимодействия граждан с военными комиссариатами.

Теперь вместо личного посещения военного комиссариата для уточнения или изменения данных воинского учёта, появилась возможность направлять все необходимые документы в электронном виде.

Соответственно и о постановке на воинский учёт или изменении каких-либо сведений, граждане будут информироваться через «личные кабинеты» на портале государственных услуг.

Таким образом, приходить, как ранее, в обязательном порядке, в военные комиссариаты для постановки на воинский учёт, оформления отсрочек и решения других вопросов, уже нет никакой необходимости».

 

Фото и видео: https://vk.com/video-133441491_456268355

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)ИТ-сфера: какие специалисты нужны, какие навыки важны, сколько готовы платить и насколько просто найти работу. Обзор ИТ-отрасли по версии hh.ru
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманский морской торговый порт: ИТОГИ ГОДАМурманская областная Дума: «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ ПРИНЯТ
-

Последние комментарии

Владислав
14.04.23 17:42
Говорить красиво это одно, а что то сделать для людей это обсолютно другое. Человек может быть и с двойками в аттестате, но добрый и знающий своё дело, а может быть отличником который только рот умеет
Комментарий к новости:Как стать помощником депутата за месяц
Илона
14.04.23 09:25
«Психолог». Влезла и сломала не одну судьбу.
Комментарий к новости:Не судить людей раньше времени – главная установка в работе психолога Ирины Громовой
Ольга
14.04.23 08:58
Александр Александрович, поклон вам и уважение за вашу творческую работу в театре.
Комментарий к новости:Александр Водопьянов, актёр, режиссёр, педагог и заслуженный артист России: его первое выступление смотрел всего один зритель, или Творческий путь нашего земляка
-Правовая консультация (18+)Маткапитал в 2023 году: не только «квартирный вопрос» и образование
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293031123456789101112131415161718192021222324252627282930
-Скоро в эфире14:30«Поездка в Висбаден». Художественный фильм (16+)16:00Городские хроники (6+)16:15«Взрослые игры». Тематическая программа (16+)
-PRO Деньги (16+)ИТ-сфера: какие специалисты нужны, какие навыки важны, сколько готовы платить и насколько просто найти работу. Обзор ИТ-отрасли по версии hh.ru-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос на 16 копеек, доллар потерял 17 копеек-PRO Энергетику (18+)Губернатор Андрей Чибис и заместитель председателя правления ПАО «Газпром» Виталий Маркелов провели заседание рабочей группы по газификации Мурманской области-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 17 апреля-PRO Нефть и газ (18+)Значительное снижение объёмов перевозки нефти и нефтепродуктов в январе-марте 2023 года ОЖД перекрывает другими грузами-PRO Законы (18+)Количество психологов для школ и детсадов определят с помощью норматива
-

Наш регион-51

© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика