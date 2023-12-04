Андрей Черников: помощь молодым специалистам ММТП будет поощряться

Операционный директор АО «Национальная транспортная компания» Андрей Черников продолжил серию встреч с представителями подразделений Мурманского морского торгового порта. Очередная состоялась с коллективом грузового района №1 предприятия.

Во время встречи он остановился на ключевых аспектах деятельности стивидорной компании и подчеркнул, что в условиях современного глобального рынка ценность ММТП как транспортно-логистического хаба растёт и наша задача – быть готовым к потребностям сегодняшнего дня.

«Большая история складывается из конкретных дел каждого из нас на своём месте. Мелочей не бывает, и мы должны стремиться максимально учитывать их», - подчеркнул Андрей Черников.

Особое внимание операционный директор уделил развитию наставничества, что особенно актуально с учётом активного прихода в Мурманский морской торговый порт молодых специалистов. Помогайте молодёжи – это работа будет поощряться, призвал коллег Андрей Черников. Он также сообщил, что на предприятии будут реализованы мероприятия, направленные на повышение производительности труда, что, в свою очередь, будет способствовать росту заработной платы. Речь идет об оптимизации производственного процесса для сокращения потерь рабочего времени. При этом вопросы соблюдения техники безопасности были и остаются основополагающими. Это особенно актуально в период наступившей полярной ночи.

«Необходимо безукоризненно соблюдать правила техники безопасности, смотреть не только за собой, но и помогать коллегам. Всё это очень важно! Берегите себя!», - подчеркнул Андрей Черников.

Также операционный директор ответил на вопросы работников предприятия, причём самые необычный из них поступил от одной из сотрудниц. Она попросила изучить возможность выдавать рабочую одежду, сшитую специально для прекрасной и для сильной половин человечества. Операционный директор дал поручение службам снабжения изучить такую возможность.

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457253791%2Fwall-149919532_3538