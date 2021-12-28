Андрей Чибис - планы областной команды на наступающий год амбициозны, однако их можно и нужно реализовать

Более трёх часов откровенного диалога и развёрнутые ответы на 42 вопроса – таковы результаты итоговой пресс-конференции правительства Мурманской области, состоявшейся 28 декабря в рамках ежегодного регионального Форума СМИ.

В отличие от прошлого года, на этот раз пресс-конференция прошла в очном режиме. На вопросы журналистов отвечали как глава региона Андрей Чибис, так и его заместители, курирующие профильные направления.

Открывая разговор, Андрей Чибис отметил, что в Мурманской области практически на 20% вырос объём инвестиций, на 41% (или 29 млрд рублей) увеличились доходы бюджета. По словам губернатора, дополнительные доходы прежде всего будут направлены на обновление медицинского оборудования в лечебных учреждениях.

«Мы фиксируем, что коронавирус больше не сдерживает наше развитие», – подчеркнул глава региона.

Среди важнейших достижений 2021 года губернатор назвал старт программы реновации ЗАТО, положительное решение по реализации проекта «Новый Мурманск», развитие городской среды с акцентом на потребности молодёжи, быстрый рост числа резидентов АЗРФ и ТОР «Столица Арктики». Отдельное внимание Андрей Чибис уделил цифровизации.

«Помимо создания Центра управления регионом, мы серьезно продвинулись в цифровизации в целом. Сегодня мы идём по стандарту «Умный город», во многом опередили его. 76% утверждённых мероприятий уже выполнено. ЕЦПУР, Система мониторинга уборки территорий, Туристический гид – победители различных конкурсов. Мурманская область в числе лидеров по цифровизации, на втором месте по стране по количеству услуг, предоставляемых на едином госпортале. Это позволило нам, в том числе, провести электронное голосование на выборах в текущем году», – отметил губернатор.

Глава области также рассказал об огромной работе, которую пришлось проделать для полного включения муниципальных коммунальных служб и подрядчиков в Систему мониторинга уборки территорий (СМУТ).

«Это непростая была битва, и она не закончена. В области уборки дворов мы добиваемся сейчас, чтобы управляющие компании в СМУТе тоже работали. Но это даёт серьёзный эффект. Например, общественный транспорт: автобус опоздал – перевозчику автоматически штраф приходит. Цифровизация позволяет системно обеспечивать исполнение своих обязанностей теми, кто отвечает за различные сферы», – пояснил губернатор.

Целый блок заданных главе региона вопросов касался жилищного строительства и высоких цен на жильё в Мурманской области. Андрей Чибис отметил, что для развития строительной отрасли нужен мощный толчок, поскольку себестоимость стройки в Заполярье на данный момент превышает рыночную стоимость жилплощади. Стимулировать интерес частных застройщиков могут результаты реализации проектов, которыми сейчас занимается региональная власть.

«У нас короткий строительный период, скалистый или болотистый грунт, «северное удорожание». Чтобы раскачать рынок недвижимости, мы делаем акценты, во-первых, на государственном арендном жилье. Как только проект заработает, подтянутся инвесторы. Второй акцент – малоэтажное жилищное строительство. Первые дома в Мурманске начинаем строить в следующем году – на улице Бондарной и на улице Павлова. Эти инвестиции с высокой долей вероятности простимулируют восстановление у нас собственного производства стройматериалов. Жильё в числе наших ключевых приоритетов. И, конечно, расселение аварийного жилья – это даже не обсуждается», – сказал глава региона.

Часть вопросов, заданных представителями СМИ, была посвящена резонансным событиям последнего времени. Так, губернатор прокомментировал дальнейшую судьбу североморского молочного завода «Латона».

«Это тоже наши люди, которые хорошо работают, производят качественную продукцию. У собственника возникли другие планы на жизнь. Сделка по приобретению Мурманской областью предприятия завершена, оно будет жить, работать и развиваться. Речи об изменении штата и сокращении зарплат не идёт. Наши задачи – сохранить и развивать предприятие», - отметил Андрей Чибис.

Также глава области прояснил ситуацию с мурманским океанариумом.

«Новые требования, вступающие в силу с 2022 года, не позволяют функционировать океанариуму в том виде, в котором он существует. В первую очередь это касается условий содержания животных. Меня не удовлетворяет, что городские власти год этим занимались и ни к чему не пришли. Мы договорились, что питомцы останутся там жить, а мы с собственником обсудим реконструкцию. Чтобы после нее океанариум открылся и вновь радовал своих гостей», – сообщил губернатор.

Ещё один острый вопрос – грядущее повышение транспортного налога. Как сообщает региональное Министерство информационной политики, Андрей Чибис особо подчеркнул, что ставка налога в регионе не повышалась 10 лет, а само повышение в основном затронет большегрузный транспорт.

«Мы обнулили налог для одного из родителей в многодетных семьях на машины до 300 л.с. Очень аккуратно подняли сумму для машин до 150 л.с. Но большегрузы – судите сами: доход от одного рейса от карьера до стройки – 40 тысяч рублей. Налог – 9000 рублей в год. И мы повысили налоги в основном для тяжёлых грузовиков, потому что они разбивают наши дороги. Мы считаем это справедливым», – отметил губернатор.

В ответ на вопрос о решении в «ручном режиме» проблем муниципалитетов Андрей Чибис пояснил, что не может оставаться в стороне от вопросов, обозначенных гражданами.

«Это вопрос внимания к деталям всех должностных лиц, работающих в большой команде. Любая система становится эффективной, если её участники понимают, что на проблему будет обращено внимание. Моя позиция по отношению к отработке комментариев в соцсетях и сообщений на портале «Наш Север» проста: никто не вправе не обращать внимание на проблему отдельного человека. Я не имею права и желания закрывать глаза на проблемы, неважно, это областной центр или маленький посёлок. Это имеет и стимулирующее действие. Поэтому не могу сказать, что все вопросы замыкаются на меня. Это нормальная работа, и руководителям всех уровней важно не черстветь и не закрываться от людей», – подчеркнул глава области.

Завершая пресс-конференцию, Андрей Чибис отметил, что планы областной команды на наступающий год амбициозны, однако их можно и нужно реализовать.

«Мы боли не боимся и прекрасно понимаем, что само собой ничто не происходит. Ко всему требуется постоянное щепетильное внимание. Самое сложное – это реализация крупных проектов, это жилищное строительство, это проект «Новый Мурманск». Главное для нас в наступающем году – сложить все эти проекты, заставить их работать. Самым трудным был год 2020-й, и основная часть нашей команды именно в 2020-м прошла проверку тяжёлыми условиями. Мы справимся, потому что мы искренни в том, что мы делаем. Хочу поблагодарить моих коллег за искреннюю самоотдачу и веру в те задачи, которые мы перед собой ставим», – подытожил губернатор.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/433607/#&gid=1&pid=4