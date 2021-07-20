Андрей Чибис - среди первых региональных лидеров, которые последовали рекомендациям Президента РФ – «Ведомости»

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области, оказался с числе глав регионов, которые откликнулись на поручение Президента России Владимира Путина хотя бы раз в год общаться с населением отреагировали. Как сегодня сообщают «Ведомости», больше четверти российских регионов решили провести собственные «прямые линии».

Среди 24 -х губернаторов, последовавших рекомендациям президента, оказался глава нашего региона Андрей Чибис, который провёл две «прямые линии» с северянами — 4 июля на телевидении и 8 июля в социальных сетях.

В ходе телевизионной «прямой линии» с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом в студии ГТРК «Мурман» было принято более сотни вопросов от северян. Ограниченные временные рамки эфира не позволили ответить всем непосредственно, однако каждый вопрос зафиксирован и поставлен на контроль. В течение часа Андрей Чибис дал ответы на порядка 20 вопросов, в числе которых были как заранее записанные видеообращения граждан, так и «живые» телефонные звонки в студию.

А за три часа «прямой линии» в социальных сетях 8 июля Андреем Владимировичем были даны ответы на 100 волнующих северян вопросов.

Среди лидеров по общению с народом и врио главы Белгородской области Вячеслав Гладков — он провёл «прямую линию» 7 июля. На следующий день, 8 июля, с народом пообщался врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко. Успели поговорить с россиянами также глава Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова.

Орловский губернатор Андрей Клычков провёл «прямую линию» в соцсетях 14 июля. Глава Курской области Роман Старовойт анонсировал прямую линию — она пройдёт 26 августа. О планах пообщаться с населением также сообщили губернаторы Свердловской и Калужской областей Евгений Куйвашев и Владислав Шапша, точные даты они не назвали. Ростовский губернатор Василий Голубев пообещал провести «прямую линию» в сентябре.

Напомним, Владимир Путин 7 июля рекомендовал губернаторам минимум раз в год проводить свои прямые линии с жителями. Соответствующее поручение глава государства дал по итогам общения с гражданами в таком формате.