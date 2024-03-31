Андрей Чибис – воспитателям Мурманской области: «Низкий вам поклон за то, что даёте прекрасный старт в жизнь юным северянам»

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, 29 марта губернатор Андрей Чибис принял участие в торжественной церемонии подведения итогов регионального этапа всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России» – «Воспитатель года Мурманской области – 2024».

«Всё в жизни начинается с детского сада, – когда, выходя из тёплой семейной атмосферы, дети впервые прикасаются к взрослой жизни. И от того, каким будет это впечатление, зависит вся дальнейшая жизнь. Правительство Мурманской области делает немало, чтобы юным северянам было комфортно расти – мы построили 8 детских садов, обустроили 45 комфортных пространств в рамках проекта «Арктическая школа», закупаем современное игровое оборудование. Однако главное в любом детском учреждении – это всегда люди. Низкий вам поклон за то, что даёте прекрасный старт в жизнь юным северянам, а особое спасибо за то, что с малых лет приучаете их любить родной край», – подчеркнул глава региона.

Затем состоялась церемония награждения победителей. В номинации «дебют» победительницей стала воспитатель муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения г. Мурманска №32 Алина Костюкович, – она получила диплом и сертификат от регионального правительства на 50 тысяч рублей. Финалистами конкурса стали воспитатель муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №57» п.г.т. Зеленоборский Ольга Андреева и воспитатель муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №11» н.п. Луостари Евгения Колосова, – им были вручены дипломы и сертификаты на 25 тысяч рублей. Призёрами признаны воспитатель муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения г. Мурманска №78 Анастасия Малайкина и инструктор по физической культуре муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного вида №4 «Сказка», ЗАТО г. Заозерск Наталия Мымрина, – глава региона вручил им дипломы и сертификаты на 100 тысяч рублей.

Победителем конкурса стала воспитатель муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения №46 п.г.т. Молочный Анна Кричфалуший Анна Андреевна, – губернатор вручил ей диплом и сертификат на 300 тысяч рублей.

Памятные дипломы, сертификаты, Благодарственные письма и подарки участницам также вручили министр образования и науки Мурманской области Диана Кузнецова, председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой и депутат Государственной Думы РФ Татьяна Кусайко.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, в 2024 году в региональном этапе всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России» – «Воспитатель года Мурманской области – 2024» принял участие 21 педагог дошкольных образовательных организаций из 16 муниципальных образований Мурманской области: Апатитов, Кировска, Оленегорска, Мончегорска, Мурманска и Полярных Зорь, Кандалакшского, Ковдорского, Кольского, Ловозерского, Терского районов, Печенгского округа, ЗАТО Александровск, ЗАТО Видяево, ЗАТО город Заозерск и ЗАТО город Североморск.

Фото: https://gov-murman.ru