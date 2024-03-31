В Мурманске продолжается профилактическая акция «Начни проходить диспансеризацию прямо сейчас»Александр Новак: нефть была основным транзитным грузом на Севморпути в 2023 году
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)31.03.24 13:00

Андрей Чибис – воспитателям Мурманской области: «Низкий вам поклон за то, что даёте прекрасный старт в жизнь юным северянам»

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, 29 марта губернатор Андрей Чибис принял участие в торжественной церемонии подведения итогов регионального этапа всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России» – «Воспитатель года Мурманской области – 2024».

«Всё в жизни начинается с детского сада, – когда, выходя из тёплой семейной атмосферы, дети впервые прикасаются к взрослой жизни. И от того, каким будет это впечатление, зависит вся дальнейшая жизнь. Правительство Мурманской области делает немало, чтобы юным северянам было комфортно расти – мы построили 8 детских садов, обустроили 45 комфортных пространств в рамках проекта «Арктическая школа», закупаем современное игровое оборудование. Однако главное в любом детском учреждении – это всегда люди. Низкий вам поклон за то, что даёте прекрасный старт в жизнь юным северянам, а особое спасибо за то, что с малых лет приучаете их любить родной край», – подчеркнул глава региона.

Затем состоялась церемония награждения победителей. В номинации «дебют» победительницей стала воспитатель муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения г. Мурманска №32 Алина Костюкович, – она получила диплом и сертификат от регионального правительства на 50 тысяч рублей. Финалистами конкурса стали воспитатель муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №57» п.г.т. Зеленоборский Ольга Андреева и воспитатель муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №11» н.п. Луостари Евгения Колосова, – им были вручены дипломы и сертификаты на 25 тысяч рублей. Призёрами признаны воспитатель муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения г. Мурманска №78 Анастасия Малайкина и инструктор по физической культуре муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного вида №4 «Сказка», ЗАТО г. Заозерск Наталия Мымрина, – глава региона вручил им дипломы и сертификаты на 100 тысяч рублей.

Победителем конкурса стала воспитатель муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения №46 п.г.т. Молочный Анна Кричфалуший Анна Андреевна, – губернатор вручил ей диплом и сертификат на 300 тысяч рублей.

Памятные дипломы, сертификаты, Благодарственные письма и подарки участницам также вручили министр образования и науки Мурманской области Диана Кузнецова, председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой и депутат Государственной Думы РФ Татьяна Кусайко.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, в 2024 году в региональном этапе всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России» – «Воспитатель года Мурманской области – 2024» принял участие 21 педагог дошкольных образовательных организаций из 16 муниципальных образований Мурманской области: Апатитов, Кировска, Оленегорска, Мончегорска, Мурманска и Полярных Зорь, Кандалакшского, Ковдорского, Кольского, Ловозерского, Терского районов, Печенгского округа, ЗАТО Александровск, ЗАТО Видяево, ЗАТО город Заозерск и ЗАТО город Североморск.

 

Фото: https://gov-murman.ru

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Стало известно, как мурманские работодатели изменили условия работы и требования к соискателям в 2024 году
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТОВ ПАСЗРМурманская областная Дума: ИТОГИ 2023 ГОДАМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2024
-

Последние комментарии

Марья Сергеевна
27.03.24 19:54
Омега, куда ещё продлевать рабочий день?! В садах и школах женщины, в основном работают. А работодатели уже совсем обнаглели, в целях экономии фонда заработной платы , надо и не надо, работайте, быдл
Комментарий к новости:В ФНПР объяснили различия в зарплатах женщин и мужчин
Владимир
27.03.24 04:42
Трудовые резервы, 9 Нет воды с вчера
Комментарий к новости:Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 26 марта
Смирнов Вадим Николаевич
26.03.24 21:53
Чумбарова-Лучинского, 32 - горячей воды нет с вечера. Время 22:00.
Комментарий к новости:Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 26 марта
-Правовая консультация (18+)Эксперт «СберКорус» объяснил, в чём разница между электронной подписью для физических и юридических лиц
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282912345678910111213141516171819202122232425262728293031
-Скоро в эфире16:40«Включите северное сияние». Художественный фильм (0+)18:00Мультфильмы (0+/6+)18:30«Итоги». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)За два года размер стипендии, которую студенты считают достойной, вырос на 14%-PRO Валюту (16+)Глава региона вручил награды 78 победителям регионального этапа всероссийского чемпионата по профмастерству «Профессионалы» – 2024-PRO Энергетику (18+)Мурманская ТЭЦ отмечает свой 90-летний юбилей-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 30 марта и 1 апреля-PRO Нефть и газ (18+)Александр Новак: нефть была основным транзитным грузом на Севморпути в 2023 году-PRO Законы (18+)Для мониторинга северного завоза создадут новую федеральную государственную информационную систему (ФГИС»)
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика