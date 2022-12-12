Андрей Чибис: 17 человек вошли в резерв управленческих кадров Мурманской области

Сегодня на оперативном совещании губернатор Андрей Чибис сообщил о подведении итогов регионального открытого конкурса по формированию резерва управленческих кадров «Лидеры Севера». Церемония награждения финалистов состоялась в минувшую субботу.

«По итогам конкурса 17 человек вошли в кадровый резерв областного правительства. В 2023 году мы проведём для них дополнительную обучающую программу: лекции, стратегические сессии, деловые игры. В приоритете будет не теория, а практические знания. Уверен, среди них есть те, кто станет частью нашей команды», – сказал глава региона.

Напомним, конкурс «Лидеры Севера» проводится в Мурманской области с 2019 года. В этом году его участниками стали жители не только Мурманской области, но и представители Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодарского и Приморского краев, Калининградской, Ленинградской, Новосибирской и Ярославской областей.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, Андрей Чибис поблагодарил аппарат правительства Мурманской области и лично руководителя аппарата Надежду Аксенову за организацию и проведение конкурса, а также всех участников.

«Спасибо каждому, кто попробовал свои силы и принял участие в конкурсе. Инициативность и активность – принципиально важны. Именно от таких людей всегда зависит будущее», – подчеркнул Андрей Чибис.

Фото: https://gov-murman.ru