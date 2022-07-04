Андрей Чибис 3 часа отвечал на вопросы жителей Мурманской области в прямом эфире

3 июля губернатор Мурманской области вновь провёл «прямую линию» с северянами. Седьмая по счёту, она состоялась в «гибридном» формате: первые два часа – в эфире телеканала «Россия 24. Мурманск» и на страницах главы региона в социальных сетях, и ещё час – только в интернете. В течение всех трёх часов call-центр непрерывно принимал звонки жителей региона.

Интерес северян к «прямым линиям» с губернатором стабильно высок: в этот раз глава региона успел ответить на 57 вопросов в эфире. Всего северяне задали более 400 вопросов, они также будут оформлены в поручения органам государственной власти, администрациям муниципалитетов.

Первый вопрос, прозвучавший в ходе «прямой линии», касался газификации. Северянка интересовалась, в какие сроки планируется её произвести, и как это отразится на коммунальных платежах. Андрей Чибис напомнил, что по итогам июньской встречи с Президентом России Владимиром Путиным глава государства поддержал ряд стратегически важных тем, среди которых – газификация региона.

«Проект недешевый, прорабатывается давно, услышав нашу аргументацию с учётом озвученных цифр Президент РФ дал весьма конкретное поручение председателю правительства и руководству «Газпрома» обратить внимание, что стратегически этот проект важен для всей России в целом. Эта поддержка позволит нам в ближайшее время вместе определить конкретные сроки и финансовые источники. Это не будет послезавтра, но с учётом поручения мы детально прорабатываем вопрос с Минэнерго, вице-премьером Александром Новаком, «Газпромом». Нужно понимать, что этот проект – на несколько лет. Если говорить о квартплате – это позволит, по оценкам экспертов, снизить до трети стоимость отопления. И другой аспект – это даст региону другую динамику промышленного роста. Не говоря уже о положительном влиянии на экологию Мурманской области», – ответил губернатор.

Большой блок вопросов коснулся запускаемого в Мурманской области проекта «Свой дом в Арктике». Так, Виктория из ЗАТО Александровск хотела бы построить частный дом для своей семьи в Гаджиево или Снежногорске, Ольга из Росляково интересовалась, будет ли увеличено финансирование по программе, если заявится больше людей. Губернатор отметил, что жильё для северян – ключевой приоритет для регионального правительства, ставка делается и на индивидуальное жильё.

Мурманчанин Сергей Пекшин поинтересовался, когда начнётся строительство первого жилого дома на Больничном городке в Мурманске. Губернатор ответил, что уже завтра заканчивается сбор заявок по конкурсу, далее определят победителя. Стройка первого дома в обновляемом микрорайоне начнётся в этом году, его сдача запланирована на следующий год. «Проект очень непростой, но как мы и договаривались, мы переселим людей из этих «деревяшек» в ближайшие несколько лет», – подчеркнул Андрей Чибис.

Губернатор в рамках «прямой линии» также коснулся ситуации с мурманским океанариумом. Напомним, по новым правилам содержания животных он больше не может функционировать. Собственник построит новое здание. Ситуация приковывает внимание многих северян.

«Я детально в курсе ситуации. Мы все переживаем за судьбу животных и стараемся максимально все сделать правильно. В том виде, в котором океанариум существовал, по новому законодательству далее он работать не должен. Перестроить существующее здание невозможно. И в государственную собственность мы его забрать не можем. Сегодня концепция нового здания в стадии доработки, администрация города под этот проект выделит дополнительно земельный участок и собственник обязался построить его за свой счёт. Было 2 варианта, куда переселить животных на это время: в институт в Полярном, где открытая морская вода, или в Московский зоопарк. Специалисты Мурманского морского биологического института (ММБИ) официально сказали, что та среда, которая создана сегодня в Московском зоопарке – модернизированная, современная, будет лучше для животных. И зоопарк готов их принять. Животных тщательно готовят к перевозке, есть время для адаптации, также с ними поедут тренеры для того, чтобы следить за состоянием своих питомцев в пути и их дальнейшей комфортной адаптацией в Москве. Всем, кто работает сегодня в мурманском океанариуме, будет предложена новая работа и выплачены все предусмотренные законодательством средства, а также оказана иная поддержка на то время, пока они не будут задействованы и будет реализовываться проект по строительству нового здания», – рассказал Андрей Чибис.

Традиционно, большой блок вопросов был на тему благоустройства, дорог и ЖКХ. Так, жительница Апатитов пожаловалась на неработающую ливневую канализацию на Северной,13 после ремонта, жительница Мурманска попросила заасфальтировать ямы во дворе на Октябрьской, 25 и помочь избавиться от луж, жительница Заполярного пожаловалась на воду плохого качества.

Губернатор ответил на вопросы, дал пояснения, а также отметил, что эти темы – муниципального уровня и требуют внимания местных властей. Он обратился к коллегам с просьбой сосредоточиться на оперативности и качестве выполняемых ремонтных работ и работ по благоустройству, а также как можно быстрее выполнить все поручения, которые будут даны по итогам «прямой линии».

В ходе прямого эфира шёл разговор и об итогах Петербургского международного экономического форума. Глава региона напомнил, что по итогам ПМЭФ-2022 заключено 10 соглашений о сотрудничестве с крупными компаниями: 160 млрд рублей будут вложены в развитие области. К примеру, в рамках соглашений будет создан современный металлургический завод и новый жилой район на 2000 квартир в Мончегорске, отремонтирована дорога Апатиты-Кировск и здание кинотеатра «Родина» в Мурманске. Бывший кинотеатр превратится в культурно-молодежный центр в рамках соглашения с компанией «НОВАТЭК».

Мурманчанка попросила посодействовать в предоставлении жилья после частичного обрушения жилого аварийного дома на Павлова, 40. Одинокая мама обратилась с вопросом, какую помощь от государства она может получить в случае, если не попадает в число льготных категорий, но при этом не получает алиментов на ребёнка и финансовой помощи от мужа.

Ещё одна северянка попросила разобраться, почему в одной из спортшкол Мурманска родители вынуждены сами приобретать спортинвентарь и снаряжение, оплачивать поездки на соревнования.

Губернатор отметил, что за последние годы финансирование покупки инвентаря кратно увеличено и поручил профильным ведомствам и администрации города разобраться в вопросе.

Также после звонка жителя области губернатор дал поручение рассмотреть возможность создания в регионе системы регулярного сбора специализированных отходов, таких как ртутные лампы, батарейки, градусники.

Все вопросы, которые поступили в рамках «прямой линии», взяты в работу, сообщает Министерство информационной политики Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/