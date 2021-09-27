Андрей Чибис: 62% городов в Мурманской области попали в перечень населенных пунктов, где качественно меняется городская среда: это седьмое место по стране

В Мурманской области активно продолжаются работы по благоустройству. Об этом на оперативном совещании сегодня доложила профильный министр Мария Гаврилова.

Отдельное внимание уделяется дворам. В этом году предстоит отремонтировать территории, прилегающие к 250 многоквартирным домам. На 45 объектах работы полностью завершены, еще на порядка 150 – процент выполнения работ превышает 80.

Активно ведётся благоустройство общественных пространств в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». В 2021 году работы ведутся на 17 объектах, семь из них уже сданы в эксплуатацию.

Кроме того, продолжается реализация восьми проектов-победителей и трёх проектов-финалистов Всероссийского конкурса лучших проектов благоустройства в малых городах и исторических поселениях. Степень готовности от 56 до 98%.

«Я прошу обратить внимание – в большинстве случаев заказчиками являются муниципалитеты и, конечно, нам нужно сделать всё, чтобы использовать благоприятные погодные условия, которые сегодня есть для ускорения завершения этих объектов. Понятно, что их завершение и планировалось несколько позже, но это такой большой объём работ, внимательно прошу следить за качеством того, что происходит на местах», – подчеркнул губернатор мурманской области Андрей Чибис.

В этом году в Мурманской области должны быть установлены 95 детских игровых и спортивных комплексов. Как было отмечено на оперативном совещании, на ряде объектов наблюдается отставание от сроков в связи с тем, что у подрядчика возникли проблемы с поставками оборудования с завода-производителя. Центр городского развития, как заказчик, активно ведет претензионную работу, компания-подрядчик предоставила новый график установки оборудования, согласно которому все работы должны быть завершены до середины октября.

Сегодня продолжаются работы по поддерживающему ремонту асфальтобетонного полотна во дворах Мурманска. Всего предстоит заменить порядка 20 тысяч квадратных метров. 15 сентября подрядчики с опережением графика завершили первый этап работ, второй планово продлится до 15 октября. На сегодня уже заменено более 8,5 тысячи квадратных метров асфальта. Отремонтированы 60 из 134 запланированных дворов.

В воскресенье в областном центре состоялось открытие новой видовой площадки в районе дома №3 по ул. Маяковского. Всего в этом году в столице Кольского Заполярья благоустроят 6 подобных объектов. Над проектом создания этой площадки работали мурманские школьники. Они представляли свои идеи в рамках мастерских, организованных специалистами Общества юных архитекторов Санкт-Петербурга.

«На мероприятие пришло много жителей окрестных домов, что подчеркивает популярность таких мест и важность их благоустройства. Здесь появились уютные мангальные зоны, удобные лавочки вокруг и многоуровневый амфитеатр, с которого открывается потрясающий вид на Кольский залив. Приглашаем всех северян с пользой для себя провести время на новых видовых площадках», – сказала министр градостроительства и благоустройства Мурманской области Мария Гаврилова.

«С учётом программы, которую мы сформировали на последующие годы, я уверен, что уровень благоустройства наших городов и посёлков за ближайшие три года вырастит существенно. Динамика последних двух лет, безусловно, позитивная. Это оценивается и людьми, и федеральным центром, что мы видим по индексу качества городской среды», – отметил глава региона.

Как сообщает региональное Министерство градостроительства и благоустройства, в 2020 году Мурманская область продемонстрировала рост индекса качества городской среды и стала одним из лидеров в стране. Индекс качества городской среды вырос примерно на 4% к уровню 2019 года и составил 193 балла.