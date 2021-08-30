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Мурманская область. Арктика (16+)30.08.21 12:30

Андрей Чибис: «Администрация Апатитов очевидно старается реагировать на запросы людей»

Андрей Чибис провёл выходные в двухдневной рабочей поездке. В воскресенье глава региона работал в Апатитах. В программу посещения города, по традиции, вошёл ряд проектов благоустройства и социальных объектов.

Стартовой точкой инспекции губернатора стал скейт-парк, построенный в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» по партнёрскому соглашению с АО «ГК «Партомчорр».

Затем глава региона посетил 22-ю специализированную выставку-ярмарку «Урожай-2021», на которой жители Мурманской области и гости из соседних регионов предлагали апатитчанам продукцию собственных приусадебных и фермерских хозяйств.

Губернатор также уделил внимание благоустройству дворовых территорий и общественных пространств Апатитов, ремонту улично-дорожной сети. В числе объектов, на которых сегодня кипит работа, – пешеходная улица Дзержинского, проект-победитель всероссийского конкурса малых городов.

«Очень внимательно занимаемся вопросом дворов, только в этом году в Апатитах дворы 23 домов будут сделаны. Ремонтируем дороги, в текущем году завершено 11 улиц. Очень тщательно мэрия подходит к пешеходным связям, тротуарам. Администрация очевидно старается реагировать на запросы людей, город преображается», – резюмировал итоги прогулки по Апатитам губернатор.

В поликлинике Апатитско-Кировской центральной городской больницы Андрей Чибис осмотрел полностью обновлённый кабинет компьютерной томографии. Новый томограф приобретён для ЦГБ на средства федерального бюджета в рамках государственной программы Мурманской области «Развитие здравоохранения», ремонт помещений кабинета выполнен за счёт средств областного бюджета в рамках государственной программы Мурманской области «Развитие здравоохранения».

«Вопросы модернизации медицинских организаций первичны. Мы идём по этому пути, чтобы улучшить доступность и качество оказания медицинской помощи именно в условиях Крайнего Севера. И то, что здесь уже оборудован и запущен новый компьютерный томограф, очень важно для двух городов, поскольку возможность обследования приближена к пациенту», – прокомментировала новшество сенатор Татьяна Кусайко.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в школе №4 губернатору представили результаты реконструкции кабинетов физики и химии, которая стала возможной благодаря конкурсу на предоставление грантов в форме субсидии из областного бюджета на реализацию мероприятий по преобразованию школьных пространств и «Arctic schools».

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