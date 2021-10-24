ХОРОШИЕ НОВОСТИ: От роботов-патрульных в Сингапуре до магических сражений в ЛондонеСвыше половины российских компаний планируют работать в нерабочие дни в начале ноября
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)24.10.21 09:00

Андрей Чибис: Алакуртти меняется

Средства, выделяемые муниципалитетам в рамках региональных программ, в Алакуртти воплощаются в реальные дела, результаты которых видны жителям, отметил вчера губернатор Андрей Чибис по итогам рабочей поездки в село.

Глава региона в сопровождении командующего Северным флотом Александра Моисеева, депутатов областной Думы и руководства органов местного самоуправления проинспектировал строительные работы на ряде объектов в Алакуртти.

Нарекания губернатора вызвало отставание от графика строительства детского сада на 75 мест на улице Набережной.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в то же время работы по возведению современного общежития для военнослужащих 80-й мотострелковой бригады идут полным ходом. На улице Данилова появилась новая детская спортивная площадка, пользующаяся популярностью у сельчан. А один из старых деревянных домов на той же улице благодаря господдержке проектов в сфере туризма превращается в уютный отель.

Андрей Чибис также посетил расположение мотострелковой бригады, побывал в алакурттинском Доме культуры.

Особо благоприятное впечатление произвело на губернатора общение с медиками сельской амбулатории – по-настоящему преданными своему делу людьми. В учреждении работают врач общей практики, фельдшер, два педиатра. Совсем недавно к коллективу присоединилась молодая врач-кардиолог – супруга военнослужащего мотострелковой бригады.

«Наша знаменитая врач Татьяна Александровна, которая после «прямой линии» с президентом стала известна, и её коллеги – замечательные, позитивные люди, и очень важно, что они очень настроены на помощь людям. Вот с таких людей надо брать пример!», – поделился впечатлениями Андрей Чибис.

В ходе традиционной встречи с жителями алакурттинцы обратились к главе региона за помощью в решении насущных вопросов: кровля амбулатории требует ремонта, селу нужна новая школа, в отдельных домах проблемы с отоплением. Некоторые вопросы губернатор взял на заметку, ряд других адресовал местным властям.

«Я вижу, как Алакуртти меняется. Те дополнительные деньги, которые мы выделяем и на программу благоустройства, и в рамках программы реновации ЗАТО, – от всего этого мы видим эффект, и жители видят. И грантовая поддержка, которую мы даём предпринимателям, которая позволяет из аварийных домов делать отели, кафе и так далее – это очень здорово. Эту работу, поддержку наших муниципалитетов мы будем продолжать», – прокомментировал итоги поездки Андрей Чибис.

При этом губернатор особо отметил, что не будет мириться с нарушением сроков реализации проектов в рамках госпрограмм.

«Строительство детского сада: понятно, что удорожание материалов, что сложная логистика, что подрядчик не из нашей области, – но всё это привело к тому, что в срок сад не построен. Более того, я каждый понедельник провожу штаб по стройкам, и каждый раз у подрядчика возникают новые и новые проблемы, причины и так далее. Нам это не нравится, и мы по этому поводу будем принимать решения. Садик точно будет достроен, вопрос - кем», – подчеркнул губернатор.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)С начала года почти 10 тысяч россиян ищут работу в лесной промышленности, что на треть больше, чем годом ранее, но работников всё равно не хватает
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"НАСИЛИЕ В СЕМЬЕ. Сообщи в полицию!НАСИЛИЕ В СЕМЬЕ. Не молчи!НАСИЛИЕ В СЕМЬЕ. Мы молчать не будем!
-Политбарометр (18+)
ПодробнееБунт на корабле! 17 депутатов горсовета Мурманска пошли против решения партии
-

Последние комментарии

Евгений
24.10.21 01:09
Негодяй - отмажется! Кому надо, даст в лапу. Увидите! Веллер вместе с Сысоевым продали новейший кинотеатр "Атлантика" в Мурманске в частные руки, а деньги наверно в свой карман положили? Ужас!
Комментарий к новости:Странное совпадение: Aleksey Borisovich Veller, Mikhail Veller и Sergei Veller хранят 4 миллиона евро в банке Княжества Лихтенштейн
Андрей Сычев. Мурманск - История: "КРЕАТОН" - Видеостудия
22.10.21 16:39
Здравствуйте, мурманчане. Пишу от себя и депутата Мурманской областной Думы, члены парии "Единая Россия" Белошеева М. В. Заявляем Вам, мурманчане, со слов Алексея Борисовича, "что то данная информация
Комментарий к новости:Генпрокуратура, Банк России и Росфинмониторинг занялись проверкой информации о банковском счёте на имя Aleksey Borisovich Veller в одном из финансовых учреждений Лихтенштейна
Евген
22.10.21 01:19
Вор должен сидеть в тюрьме!
Комментарий к новости:Генпрокуратура, Банк России и Росфинмониторинг занялись проверкой информации о банковском счёте на имя Aleksey Borisovich Veller в одном из финансовых учреждений Лихтенштейна
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293012345678910111213141516171819202122232425262728293031
-Скоро в эфире16:00«Tele Travel». Информационная программа (12+)16:10«Взрослые игры». Тематическая программа (16+)16:40«Последнее дело Вареного». Художественный фильм (16+)
-PRO Деньги (16+)Мурманская область среди регионов-лидеров кредитного благополучия населения-PRO Валюту (16+)Курс доллара снизился почти на 13 копеек, евро - на 14 копеек-PRO Энергетику (18+)КТР региона контролирует формирование тарифов с учетом реальных затрат-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 23 и 25 октября-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Депутаты отметили необходимость дальнейшей индексации социальных выплат и учёта реальных потребностей матерей и детей
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2021
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика