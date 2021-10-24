Андрей Чибис: Алакуртти меняется

Средства, выделяемые муниципалитетам в рамках региональных программ, в Алакуртти воплощаются в реальные дела, результаты которых видны жителям, отметил вчера губернатор Андрей Чибис по итогам рабочей поездки в село.

Глава региона в сопровождении командующего Северным флотом Александра Моисеева, депутатов областной Думы и руководства органов местного самоуправления проинспектировал строительные работы на ряде объектов в Алакуртти.

Нарекания губернатора вызвало отставание от графика строительства детского сада на 75 мест на улице Набережной.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в то же время работы по возведению современного общежития для военнослужащих 80-й мотострелковой бригады идут полным ходом. На улице Данилова появилась новая детская спортивная площадка, пользующаяся популярностью у сельчан. А один из старых деревянных домов на той же улице благодаря господдержке проектов в сфере туризма превращается в уютный отель.

Андрей Чибис также посетил расположение мотострелковой бригады, побывал в алакурттинском Доме культуры.

Особо благоприятное впечатление произвело на губернатора общение с медиками сельской амбулатории – по-настоящему преданными своему делу людьми. В учреждении работают врач общей практики, фельдшер, два педиатра. Совсем недавно к коллективу присоединилась молодая врач-кардиолог – супруга военнослужащего мотострелковой бригады.

«Наша знаменитая врач Татьяна Александровна, которая после «прямой линии» с президентом стала известна, и её коллеги – замечательные, позитивные люди, и очень важно, что они очень настроены на помощь людям. Вот с таких людей надо брать пример!», – поделился впечатлениями Андрей Чибис.

В ходе традиционной встречи с жителями алакурттинцы обратились к главе региона за помощью в решении насущных вопросов: кровля амбулатории требует ремонта, селу нужна новая школа, в отдельных домах проблемы с отоплением. Некоторые вопросы губернатор взял на заметку, ряд других адресовал местным властям.

«Я вижу, как Алакуртти меняется. Те дополнительные деньги, которые мы выделяем и на программу благоустройства, и в рамках программы реновации ЗАТО, – от всего этого мы видим эффект, и жители видят. И грантовая поддержка, которую мы даём предпринимателям, которая позволяет из аварийных домов делать отели, кафе и так далее – это очень здорово. Эту работу, поддержку наших муниципалитетов мы будем продолжать», – прокомментировал итоги поездки Андрей Чибис.

При этом губернатор особо отметил, что не будет мириться с нарушением сроков реализации проектов в рамках госпрограмм.

«Строительство детского сада: понятно, что удорожание материалов, что сложная логистика, что подрядчик не из нашей области, – но всё это привело к тому, что в срок сад не построен. Более того, я каждый понедельник провожу штаб по стройкам, и каждый раз у подрядчика возникают новые и новые проблемы, причины и так далее. Нам это не нравится, и мы по этому поводу будем принимать решения. Садик точно будет достроен, вопрос - кем», – подчеркнул губернатор.