Андрей Чибис анонсировал старт приёма документов в Губернаторский лицей и центр «Родина»

Сегодня в ходе оперативного совещания губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил о начале приемной кампании в два флагманских образовательных учреждения региона. С 1 апреля в Мурманске стартует приём документов в Губернаторский лицей для учеников в 5-х классов.

«Напомню, что здесь ребята получают углубленные знания по ключевым для развития Арктики направлениям: «Северный морской путь», «Минеральные ресурсы и технологии», «Арктические биоресурсы и биотехнологии». Обучение выстроено по принципу непрерывной образовательной траектории – от школы до университета и первого рабочего места», - сказал глава региона.

Подробная информация и правила приёма размещены на сайте лицея.

Также 1 апреля стартует набор в Центр научно-технологического творчества «Родина». Губернатор отметил уникальность этого проекта, ставшего первым в России образовательным пространством, объединяющим науку, технологии и креативные индустрии.

«Подать заявки можно будет до 10 мая, затем ребят ждут очные отборы и собеседования, даты будут определены в индивидуальном порядке. Юные северяне могут выбрать следующие направления: программирование и искусственный интеллект; наука и искусство; дизайн и визуальные коммуникации; управление проектами и маркетинг», - сказал Андрей Чибис.

Кроме того, в Центре открыто 14 специализированных лабораторий, охватывающих сферы от виртуальной реальности и моды до урбанистики и ювелирного искусства. Ознакомиться с подробной информацией можно на сайте «Родины».

