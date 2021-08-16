Андрей Чибис анонсировал темы заседания правительства Мурманской области

Сегодня на оперативном совещании губернатор Андрей Чибис обозначил основные вопросы заседания правительства Мурманской области, которое пройдёт в среду, 18 августа. Среди них – готовность объектов энергетики и ЖКХ к очередному отопительному сезону и цифровая трансформация в ключевых отраслях региона.

«В настоящее время в регионе идут работы по подготовке к очередному отопительному периоду. И наша задача – к сентябрю всю систему подготовить. Конечно, всё будет зависеть от погоды, температуры, но мы знаем наш климат, поэтому, возможно, потребуется включить отопление раньше, – отметил Андрей Чибис. – Также на заседании правительства Мурманской области рассмотрим тему цифровой трансформации во всех ключевых отраслях региона. Прошу всех коллег подготовиться».