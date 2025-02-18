Андрей Чибис анонсировал запуск 23 февраля регионального проекта «Герои Севера» по подготовке руководящих кадров среди участников СВО

Вчера в ходе оперативного совещания губернатор Андрей Чибис анонсировал запуск в Мурманской области проекта «Герои Севера» по подготовке руководящих кадров среди участников специальной военной операции.

«Многие знают о программе «Время Героев», организованной по поручению нашего Президента России Владимира Владимировича Путина, целью которой стала подготовка руководящих кадров среди участников СВО для государственной службы. В декабре прошлого года Президент России поручил расширить федеральный проект и запустить региональные программы во всех субъектах Российской Федерации, чтобы как можно больше участников СВО получили возможность для самореализации, обучения и трудоустройства на государственной, муниципальной службе, в крупных компаниях или на выборных должностях. Наша региональная программа получила название «Герои Севера» и я приглашаю всех участников СВО к ней присоединиться», – подчеркнул губернатор.

Андрей Чибис отметил, что выпускники программы получат компетенции для работы в государственном управлении, бизнесе и общественных организациях. А их наставниками станут депутаты, руководители предприятий и общественных организаций.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, регистрация на проект «Герои Севера» стартует 23 февраля, в День защитника Отечества, на портале «Наш Север».

Подробнее о программе рассказала первый заместитель главы региона Оксана Демченко.

Фото: https://vk.com/gosfondsvo?z=photo-219915644_457250176%2Fwall-219915644_47099