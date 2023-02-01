Андрей Чибис без предупреждения провёл осмотр объектов в Мончегорске

Губернатор Андрей Чибис в рамках рабочей поездки в город Мончегорск без предупреждения посетил ряд объектов. Первой точкой внимания главы региона стала средняя образовательная школа №5 имени О.И. Семёнова-Тян-Шанского. В прошлом году здесь был проведён капитальный ремонт бассейна, в текущем – ожидается ввод в эксплуатацию.

В 2021 году в рамках программы «Арктическая школа», которая входит в стратегический план «На Севере – Жить», модернизирована школьная столовая. На сегодняшний день в учреждении создан центр образования естественнонаучной и технологической направленности «Точка роста». Кроме этого, на базе учреждения для ребят работает спортивный клуб «Смайл». В рамках благотворительной программы «Мир новых возможностей» школа стала победителем конкурса социальных проектов ПАО «ГМК Норильский никель».

В ходе осмотра губернатор также пообщался с ребятами, которые рассказали ему об учебных проектах и внеурочной жизни учреждения.

«Важно, чтобы дети получали образование с интересом. Мы стараемся сделать школьную жизнь разнообразной и насыщенной для ребят. Рад, что здесь школьники могут проявлять свою активность и во внеурочное время. В свою очередь, команда правительства продолжит поддерживать развитие школьной инфраструктуры», – отметил Андрей Чибис.

Следующим объектом стал межрайонный центр социальной поддержки населения. Глава региона пообщался с сотрудниками, а также узнал, какие виды социальной поддержки являются наиболее востребованными.

Рабочий день продолжился посещением молодёжного пространства «СОПКИ. СПОРТ», созданное в рамках плана «На Севере – Жить». Здесь отдельно выделена зона кардио-тренажеров и зона силовой работы. Время посещения пространства выпало как раз на тренировочный процесс, после которого Андрей Чибис пообщался с ребятами.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, далее Андрей Чибис осмотрел оздоровительный комплекс «Имандра», в котором оборудован бассейн. Комплекс открылся в декабре прошлого года при грантовой поддержке правительства Мурманской области по проекту «Создание круглогодичных бассейнов» в рамках конкурса Федерального агентства по туризму.

Рабочая поездка продолжилась посещением АО «Мончегорскводоканал», где модернизировали очистные сооружения, предназначенные для задержания грубодисперсных примесей в принимаемых канализационных стоках. Также выполнены работы по устройству пола, облицовке стен плиткой, модернизации приточно-вытяжной вентиляции. В планах – ремонт фасадной части здания решёток.

Фото: https://gov-murman.ru