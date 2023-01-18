Андрей Чибис без предупреждения провёл осмотр объектов в ЗАТО Александровск: «Я решил, что практику внеплановых выездов нужно возобновить»

Вчера в рамках рабочей поездки в ЗАТО Александровск губернатор Андрей Чибис без предупреждения посетил ряд объектов. Первой точкой стала гимназия в городе Полярный. Губернатор ознакомился с условиями обучения, а также пообщался со школьниками.

Рабочий день главы региона продолжился посещением площади Двух Капитанов. Здесь завершён первый этап благоустройства общественной территории в рамках реализации национального проекта «Жильё и городская среда». Подрядчик выполнил демонтажные и монтажно-строительные работы, обустроил основания детской и спортивной площадок. На территории появились пешеходные дорожки и наружное освещение. В этом году работы продолжат: предстоит установить воркаут-зону и детскую площадку.

Также в Полярном губернатор осмотрел территорию у историко-краеведческого музея. Рабочий участок представляет собой овраг, который соединяет два жилых района города. Территория ограничена с северо-запада улицей Моисеева, с юго-востока – улицей Душенова и с северо-востока – Екатерининской гаванью. Здесь выполнен большой объём подготовительных работ к очередному этапу благоустройства: подготовлено основание под инфраструктуру стадиона, обустроены городская и ливневая канализации, в верхней части оврага установлены габионы. В рамках проекта подрядной организации необходимо благоустроить стадион, создать беговую дорожку, обновить трибуны и покрытие, установить уличные тренажеры, организовать волейбольную площадку, велодорожки и велопарковки. Кроме этого, планируется установить крытый павильон с раздевалкой, зону обогрева и открытый навес для защиты от осадков. На территории появятся пешеходные дорожки из деревянного настила, организованные парковочные места вдоль улицы Душенова и на площадке перед музеем.

В ходе осмотра территорий губернатор пообщался с молодёжью. Ребята рассказали, что им не хватает мест для проведения досуга и организации творческих занятий.

«Рад, что в Полярном появляются новые точки притяжения и зоны для прогулок. Состоялся конструктивный диалог с молодёжью. Ребята очень активные и буквально горят идеями. Могу заверить юных северян в том, что в этом году мы продолжим создавать молодёжные пространства «СОПКИ». В планах открыть их в Полярном и Гаджиево», – отметил губернатор.

Кроме того, Андрей Чибис посетил Детскую школу искусств в Полярном, где пообщался с юными музыкантами и педагогами. В школе работает 24 преподавателя. Каждый учебный год воспитанники подтверждают высокий профессионализм своих педагогов, занимая призовые места на международных, всероссийских, региональных, межмуниципальных конкурсах и фестивалях.

Андрей Чибис посетил населенный пункт Оленья Губа, где проверил ход реализации программы реновации ЗАТО.

Первым объектом в городе Гаджиево стал Центр творчества и досуга, в котором 10 января произошло возгорание кровли. На данный момент первый этаж здания, который занимают частные арендаторы, подключён к электроснабжению. Деятельность учреждения на втором и третьем этажах приостановлена до полного высыхания и получения разрешения на подключение к системе электроснабжения. При этом рабочий процесс не останавливается и временно перенесён в здание дома №40 по улице Гаджиева.

«Сейчас причины возгорания кровли устанавливаются. Я прошу взять под особый контроль проводимые работы на этом объекте, а также обеспечить комфортную работу Центра творчества на временном месте», – прокомментировал Андрей Чибис.

Следующей точкой посещения стала набережная озера Центрального, где выполнено благоустройство территории в рамках национального проекта «Жильё и городская среда». Здесь обустроены велодорожки, обновлено тротуарное покрытие. Также появилась площадка для отдыха у воды с навесом. Реконструированы спуски к водоёму, появился деревянный амфитеатр для отдыха и наблюдения.

В ходе рабочей поездки губернатор также осмотрел помещение, которое готовится под создание пространства для поддержки молодёжных инициатив «СОПКИ».

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, завершением выездного рабочего дня стала встреча с горожанами, которая прошла в Снежногорске. Вопросы, которые северяне задавали губернатору, касались сферы жилищно-коммунального хозяйства, уборки снега, мер поддержки малого бизнеса и многодетных семей, развития спортивной инфраструктуры и другие. Так, жительница Снежногорска рассказала о том, что в многоквартирном доме образовалась сырость. Жильцы обращались в управляющую компанию, однако успехом это не увенчалось. Андрей Чибис дал поручение главе ЗАТО Александровск Ильясу Мазитову разобраться в бездействии управляющей компании и спланировать мероприятия по решению вопроса. Также граждане отметили улучшение качества уборки улиц от снежной каши в этом году. Губернатор прокомментировал, что в регионе закуплена новая уборочная техника, это позволило значительно оптимизировать процесс. В завершение рабочей поездки Андрей Чибис обратил внимание, что выезды в муниципалитеты без предупреждения – эффективная практика.

«Я решил, что практику внеплановых выездов нужно возобновить. Потому что в данном случае я могу видеть реальную картину дел, а также получить конструктивный диалог с гражданами», – заключил губернатор.

Фото: https://gov-murman.ru