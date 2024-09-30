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Мурманская область. Арктика (16+)30.09.24 14:30

Андрей Чибис: благодаря федеральным и региональным программам только за два последних года в систему образования Мурманской области привлечено около 1,5 тысячи человек

В преддверии Дня учителя, который отметят 5 октября, на оперативном совещании обсудили действующие в Мурманской области меры поддержки педагогов. Губернатор Андрей Чибис напомнил, что в регионе трудится порядка 15 тысячи педагогических работников в детских садах, школах, организациях дополнительного образования и в колледжах.

«Благодаря федеральным и региональным программам только за два последних года в систему образования привлечено около 1,5 тысячи человек. А также в 2 раза сокращено число вакансий. В смысле не уменьшено их количество, а трудоустроены люди, это очень важно», – подчеркнул губернатор.

Глава региона перечислил часть мер поддержки, которые реализуются в рамках плана «На Севере – жить». Это выплата до 1 млн рублей по программе «Арктический учитель»; предоставление муниципального жилья или компенсация аренды жилья до 25 тысяч рублей; вхождение в приоритетную категорию в рамках программы «Свой дом в Арктике» с получением 1,5 млн рублей на строительство или покупку своего дома; ежемесячные выплаты за классное руководство до 31 тысячи рублей, а также кураторам в системе СПО до 23 тысяч ежемесячно; ежемесячная выплата советникам по воспитанию в размере 11,5 тысячи рублей; ежемесячная прибавка в размере 20 тысяч рублей для педагогов, имеющих почетное звание «Заслуженный учитель Российской Федерации», по 15 тысяч рублей ежемесячно педагогам с высшей категорией и по 10 тысяч – с первой категорией.

«Отдельное внимание мы уделяем молодым педагогам. Для них у нас действуют полярки с первого дня работы; минимальная фактическая зарплата на 1 ставку не менее 50 тысяч рублей; единовременное пособие в размере 6 должностных окладов; единовременная выплата в 100 тысяч рублей по итогу отработанного года и многое другое», – сообщил Андрей Чибис.

Подробнее о действующих мерах доложила министр образования и науки Мурманской области Диана Кузнецова.

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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