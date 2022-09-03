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Мурманская область. Арктика (16+)03.09.22 22:45

Андрей Чибис: благодаря привлечению внимания и активности волонтёров, бывшая гостиница «Русалочка» приобрела надежду на восстановление

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис посетил региональные площадки фестиваля «Том Сойер Фест», в рамках которого идут работы по сохранению гостиницы «Русалочка» в Мурмашах.

«Сегодня усилия добровольцев направлены на восстановление гостинцы «Русалочка». В прошлом году в рамках фестиваля работы начались, и в этом году продолжаются. Объект объединил людей из разных регионов и всех возрастов. Еще в 2019 году, когда я встречался с жителями Мурмашей, одним из вопросов, которые волновали граждан, была гостиница «Русалочка». Сегодня, благодаря привлечению внимания и активности волонтёров, эта красота приобрела надежду на восстановление», – отметил губернатор и поблагодарил активистов и Единый волонтерский центр Мурманской области за внимание к наследию северян и усилия по его сохранению.

«Том Сойер Фест» – фестиваль восстановления исторической среды силами волонтёров. Участники фестиваля приводят старые здания в порядок, возвращая их в городскую среду обновленными.

Мурманская область – самый северный регион, где проводится фестиваль.  Он проходит уже второй раз и продлится до 10 сентября. Официальным партнером фестиваля стал Единый волонтерский центр Мурманской области. Как и в прошлом году, усилия волонтеров направлены на гостиницу в Мурмашах «Русалочка». Для мурмашинцев она является символом поселка и дорога сердцам северян.

«Сейчас в задачу волонтёров входит подготовка здания к зиме. Работы ведутся под чутким руководством реставраторов и в том числе специалистов Эрмитажа. Для помощи в восстановлении объекта мы постарались привлечь добровольцев, у которых есть опыт участия в фестивале из других регионов, навыки работы с древесиной», – рассказала руководитель Единого волонтерского центра Евгения Чибис.

В этом году благодаря поддержке Фонда президентских грантов в Мурманск приехали волонтеры наследия со всей России – 25 человек из Саратова, Рязани, Архангельска, Казани, Самары, Томска, Иркутска и Вологды. Также в работах принимают участие волонтёры из Мурманска и жители Мурмашей.

Работу добровольцев высоко оценил глава Кольского района Александр Лихолат.

«Необходимо привести объект в первозданный вид. Для этого по старым фото мы рассчитываем восстановить все до мелочей. Так, например, уже даже высажены деревья сирени, которые когда-то тут цвели. Несложный объект – фонтан. Коммуникации есть, будем восстанавливать и его. Спасибо жителям поселка, других городов, которые откликнулись и теперь помогают вернуть «Русалочке» изначальный облик», – поблагодарил Александр Лихолат.

Параллельно с основной программой, рядом, в санатории «Лапландия», проходит культурная часть фестиваля – лекции и мастер-классы. Гости смогут попробовать роспись на спилах, бейсболках и шопперах, лоскутное шитье, а также примут участие в создании арт-объектов или смогут отправить открытки с иллюстрациями художницы Варвары Ледневой.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в дни фестиваля, с 3 по 10 сентября, принять участие в работах по сохранению «Русалочки» могут все желающие от 18 лет, дети от 14 — с родителями: они будут выполнять несложные и безопасные технические работы. Регистрация проходит на месте. Культурный фестиваль будет работать еще 4 и 10 сентября.

С подробной программой фестиваля, информацией, как принять участие в работах и мастер-классах можно ознакомиться в группе фестиваля в социальной сети «ВКонтакте».

 

Фото: https://gov-murman.ru

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