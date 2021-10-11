Андрей Чибис: благодаря росту экономики региональный бюджет исполняется с профицитом более 6,5 млрд рублей

В правительстве Мурманской области продолжается формирование бюджета региона на 2022 год по всем направлениям, в том числе и ключевым: здравоохранение, образование, транспорт и дороги, строительство благоустройство, ЖКХ. В ходе оперативного совещания губернатор Андрей Чибис отметил, что бюджет формируют с учётом мнения жителей.

«23 тысячи северян внесли свои идеи по развитию региона, муниципалитетов – именно на основе этих предложений в ходе «Форума инициатив» мы утвердили ключевые приоритеты. Именно они станут главными направлениями, задачами для инвестиций из областного бюджета», – подчеркнул губернатор.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, по словам Андрея Чибиса, региональный бюджет этого года исполняется с профицитом, поэтому Министерству финансов Мурманской области дано поручение подготовить предложения для его корректировки.

«Сегодня Минфин кратко доложит об исполнении бюджета за 9 месяцев 2021 года – это тоже важный показатель, насколько четко и эффективно расходуются деньги, которые уже были заложены. Я отдельно хочу отметить, что благодаря росту нашей экономики мы видим исполнение бюджета с профицитом более 6,5 млрд рублей. Поэтому я прошу Минфин региона подготовить предложения для корректировки бюджета этого года, чтобы направить проект в Мурманскую областную Думу», – сказал губернатор.