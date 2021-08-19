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Мурманская область. Арктика (16+)19.08.21 14:00

Андрей Чибис был очень впечатлён дорожными работами и их объёмом в Первомайском округе Мурманска

Вчера в рамках рабочей поездки в Первомайский округ города Мурманска губернатор Андрей Чибис оценил ход ремонтных работ на дорогах общего пользования.

«Под жёстким контролем находятся не только ремонтные работы в муниципалитетах, но и в областном центре, в городе Мурманске. Если брать Первомайский округ, то здесь в настоящее время делаются 16 участков дорог. Более того, благодаря активным темпам в этом году мы получили дополнительное финансирование из федерального центра и выделили также 200 млн рублей из дорожного фонда», – отметил Андрей Чибис.

В рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» уже на 90% выполнены ремонтные работы на улице Фрунзе. Завершены фрезерование асфальтобетонного покрытия, устройство выравнивающего слоя и однослойного покрытия, подстилающих слоёв из щебня, а также разборка покрытий и оснований асфальтобетонных тротуаров, установка бортовых камней, демонтаж и монтаж чугунных люков.

На 65% сегодня также завершены дорожные работы на Ледокольном проезде. На объекте выполнено фрезерование асфальтобетонного покрытия, устройство выравнивающего слоя, частично выполнено устройство асфальтобетонного покрытия проезжей части и установка бортовых камней. На сегодняшний день ведётся ремонт тротуаров.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в рамках программы «Административный центр» по заключённому контракту планируется отремонтировать пять участков на Кольском проспекте. В настоящее время начаты работы по фрезерованию проезжей части. Процент выполнения составляет 40%. Специалисты выполнят фрезерование старого асфальтобетонного покрытия, ремонт и восстановление колодцев, укладку выравнивающего и основного слоя асфальтобетонного покрытия.

«Очень впечатлён дорожными работами и их объёмом в Первомайском округе Мурманска. За последнее время у нас не наблюдалось таких темпов, как в этом году. Дороги – это в первую очередь безопасность водителей, пассажиров и пешеходов. Важно, что сегодня делается достаточно основательное покрытие и расширяются тротуары, пешеходные зоны», – подчеркнул в рамках объезда дорог депутат Мурманской областной Думы Виктор Сайгин.

 

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