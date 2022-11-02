Андрей Чибис: частичная мобилизация в регионе завершена, но помощь нашим бойцам продолжается

Сегодня в региональном правительстве губернатор Андрей Чибис провел заседание штаба по обеспечению общественной и экономической безопасности Мурманской области. Открывая заседание, губернатор сообщил о завершении частичной мобилизации в регионе.

«В соответствии с указаниями Президента России об окончании частичной мобилизации все мероприятия, связанные с призывом на военную службу граждан, пребывающих в запасе, в регионе завершены. Вручение повесток в Мурманской области прекращено. Добровольцы и желающие служить по контракту могут также продолжать обращаться в военкоматы», – сказал Андрей Чибис.

Губернатор добавил, что регион на постоянной основе продолжает оказывать помощь нашим бойцам.

«На этой неделе будет отправлено обмундирование в Печенгу, а на следующей неделе машины со сформированной дополнительной помощью отправятся в Ленинградскую область, а также ребятам подразделений Северного флота, которые несут службу в зоне проведения специальной военной операции», – сказал он.

Губернатор отметил, что в регионе в рамках акции «Север помогает» собрано более 27 тонн дополнительной помощи.

«Спасибо неравнодушным северянам, предпринимателям, которые продолжают активно помогать нашим бойцам. Хочу отметить организацию работы регионального отделения «Единой России» под руководством Эвелины Макаровой. Отдельная благодарность сенатору Татьяне Сахаровой, которая с первого дня подключилась к работе. Сильные эмоции вызывают письма солдатам, которые пишут наши школьники», – подчеркнул глава региона.

Губернатор также напомнил, что в области продолжает работу «горячая линия» 122, где северяне могут получить ответы на вопросы по осеннему призыву, а также консультацию по вопросам частичной мобилизации. С 21 сентября на «линию» поступило более 4,3 тысячи звонков.

Кроме этого, он напомнил, что со вчерашнего дня в 12 муниципалитетах области начали работу отделения Центра поддержки семей мобилизованных и участников специальной военной операции.

Андрей Чибис поблагодарил коллег за оперативную работу по выполнению задач, связанных с частичной мобилизацией, за внимание, которое уделяется близким бойцов.

«Мы утвердили план мероприятий по повышению безопасности на жизненно важных объектах инфраструктуры, охране общественного порядка и на социальных объектах. Создана контрольная группа, которая будет на месте проверять исполнение всех поручений, принятых в рамках этого оперштаба. Будем следить, чтобы все меры реально действовали, а не были исполнены только на бумаге», – подчеркнул Андрей Чибис.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в рамках заседания представители правоохранительных органов доложили главе региона о принятых ими дополнительных мерах по повышению общественной безопасности в каждом муниципалитете.

Фото: https://gov-murman.ru