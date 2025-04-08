Андрей Чибис: череда прошедших в Мурманске соревнований доказывают, что наш город по праву носит звание столицы русской Арктики

Вчера во время оперативного совещания губернатор Мурманской области Андрей Чибис отметил, что в минувшие выходные Мурманск вновь стал центром большого спорта.

«Всего неделю назад у нас прошел знаменитый 51-й Мурманский лыжный марафон, собравший сильнейших спортсменов, а уже на этой неделе мы принимали финальный этап Кубка Содружества по биатлону. Это не просто череда соревнований – это доказательство того, что наш город по праву носит звание столицы русской Арктики — это отметил Президент Владимир Владимирович Путин на Международном арктическом форуме. У нас настоящая зима, у нас любят и умеют проводить крупные спортивные события», — сказал Андрей Чибис.

Также глава региона подчеркнул тот факт, что Кубок Содружества — яркий пример того, как спорт объединяет. Участие в завершающем этапе в Мурманске приняли сильнейшие биатлонисты двух стран – олимпийские чемпионы из Беларуси, титулованные участники сборной России призёры олимпийских игр, чемпионы мира, а также северянка, мастер спорта международного класса Анастасия Егорова и биатлонисты из Мурманской областной спортивной школы олимпийского резерва по зимним видам спорта и Мурманской областной спортивной школы олимпийского резерва №3.

В это же время на трассах лыжного комплекса «Тирвас» проходил финальный этап Кубка России по лыжным гонкам. Губернатор поблагодарил за организацию соревнований Министерство спорта Мурманской области, команды Центра спортивной подготовки и «Событие51», а также компанию «ФосАгро», которая не первый год помогает проводить в Апатитах и Кировске спортивные состязания федерального уровня.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/