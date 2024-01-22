Различные стипендии получают более 9 тысяч студентов Мурманской области«Кировка» приглашает на бал «Татьянин день»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)22.01.24 15:30

Андрей Чибис дал поручение разобраться с отоплением в Ленинском округе Мурманска

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, в минувшую пятницу губернатор Мурманской области Андрей Чибис совершил рабочий выезд в Ленинский округ города Мурманска. Именно с результатов встречи с жителями, прошедшей в рамках объезда, началось оперативное совещание в понедельник.

«На встрече жители обозначили несколько системных вопросов, касающихся в большинстве отопления, и определенное количество вопросов, связанных с работой управляющих компаний. По отоплению мы эти сигналы получали, дано было чёткое поручение – разобраться и поправить. Но люди эти вопросы продолжают задавать и говорят, что ничего не изменилось», – отметил Андрей Чибис.

Глава региона обратил внимание курирующего вице-губернатора Алексея Лыженкова на необходимость разобраться с параметрами теплоносителя за последние два месяца уже к вечеру понедельника.

«Надо сделать, чтобы никаких проблем с теплом, учитывая температурные качели и холода, у нас не было. Коллеги, вы что делаете? Я уже просил разобраться, прихожу на встречу, а все вопросы снова по теплу», – сообщил губернатор.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, отдельно глава региона коснулся бездействия Мингосжилстройнадзора в части неудовлетворительной работы «горячей линии» ЖКХ и поддельных протоколов общих собраний собственников, которые составляют управляющие компании.

«Разбирайтесь, может ли такое быть? Сегодня мне подробный отчёт», – подчеркнул Андрей Владимирович.

Глава региона отметил также, что руководству города было бы полезно чаще бывать встречах с жителями, решать вопросы до приезда губернатора и раз в месяц проводить встречи по городу Мурманску с подробным докладом.

«Я ещё раз обращаюсь: необходимо внимательное отношение к тому, за что люди переживает, и что у них вызывает вопросы. И не просто к отработке, а к сопереживанию. Люди уже видят, что Мурманск меняется, видят результаты нашей работы. Но не реагировать на проблематику мы не имеем права. И для этого нам нужно чаще слушать людей вживую», – подвел итог губернатор.

 

Фото: https://gov-murman.ru

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Итоги 2023 года в ИТ-сфере по версии hh.ru
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ИТОГИ 2023 ГОДАМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2024«Кто в доме хозяин»: Алла Истомина – о модернизации системы теплоснабжения Мурманской области
-

Последние комментарии

Давид Осипович
20.01.24 22:06
Оценивать развитие региона надо было в промёрзшем здании бывшего пельменного цеха МРК, что на просторах безлюдной территории бывшего ММРП...
Комментарий к новости:Первый зампреда комитета ГД по развитию Дальнего Востока и Арктики Сергей Каргинов на встрече с губернатором Андреем Чибисом высоко оценил развитие нашего региона
Хадижа
16.01.24 08:27
Молодец! Умничка!!!
Комментарий к новости:В 2024 году в Мурманской области планируется заключить 1040 соцконтрактов
Наталия Ивановна
10.01.24 21:33
Сегодня, 10 января в 17.30 часов, хотела поставить подпись в поддержку президента Путина в ТЦ 'Плазма'. Ни пункта, ни волонтеров. Что я сделала не так?
Комментарий к новости:В Мурманской области активно проходит сбор подписей северян в поддержку кандидатуры Владимира Путина на выборах Президента России
-Правовая консультация (18+)Как восстановиться на работе после незаконного увольнения? Ответ знает юрист «SuperJob»
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
123456789101112131415161718192021222324252627282930311234
-Скоро в эфире21:30Новости. Информационная программа (12+)22:00«Чудо». Документальный сериал (12+)22:55«Коммунальный детектив». Тематическая программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Юрист «SuperJob» рассказал, когда выгоднее брать отпуск в 2024 году работникам, получающим оклад и работающим по пятидневной рабочей неделе-PRO Валюту (16+)Курс доллара снизился почти на 62 копейки, евро теряет почти 50 копеек-PRO Энергетику (18+)«АтомЭнергоСбыт» обеспечил 100-процентную собираемость платежей по итогам 2023 года-PRO ЖКХ (18+)Андрей Чибис дал поручение разобраться с отоплением в Ленинском округе Мурманска-PRO Нефть и газ (18+)Формируется детальный и комплексный подход для возмещения затрат Мурманской области до момента газификации региона – Андрей Чибис-PRO Законы (18+)Президент РФ подписал закон о приёме в гражданство служащих в ВС РФ иностранцев
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика