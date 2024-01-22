Андрей Чибис дал поручение разобраться с отоплением в Ленинском округе Мурманска

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, в минувшую пятницу губернатор Мурманской области Андрей Чибис совершил рабочий выезд в Ленинский округ города Мурманска. Именно с результатов встречи с жителями, прошедшей в рамках объезда, началось оперативное совещание в понедельник.

«На встрече жители обозначили несколько системных вопросов, касающихся в большинстве отопления, и определенное количество вопросов, связанных с работой управляющих компаний. По отоплению мы эти сигналы получали, дано было чёткое поручение – разобраться и поправить. Но люди эти вопросы продолжают задавать и говорят, что ничего не изменилось», – отметил Андрей Чибис.

Глава региона обратил внимание курирующего вице-губернатора Алексея Лыженкова на необходимость разобраться с параметрами теплоносителя за последние два месяца уже к вечеру понедельника.

«Надо сделать, чтобы никаких проблем с теплом, учитывая температурные качели и холода, у нас не было. Коллеги, вы что делаете? Я уже просил разобраться, прихожу на встречу, а все вопросы снова по теплу», – сообщил губернатор.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, отдельно глава региона коснулся бездействия Мингосжилстройнадзора в части неудовлетворительной работы «горячей линии» ЖКХ и поддельных протоколов общих собраний собственников, которые составляют управляющие компании.

«Разбирайтесь, может ли такое быть? Сегодня мне подробный отчёт», – подчеркнул Андрей Владимирович.

Глава региона отметил также, что руководству города было бы полезно чаще бывать встречах с жителями, решать вопросы до приезда губернатора и раз в месяц проводить встречи по городу Мурманску с подробным докладом.

«Я ещё раз обращаюсь: необходимо внимательное отношение к тому, за что люди переживает, и что у них вызывает вопросы. И не просто к отработке, а к сопереживанию. Люди уже видят, что Мурманск меняется, видят результаты нашей работы. Но не реагировать на проблематику мы не имеем права. И для этого нам нужно чаще слушать людей вживую», – подвел итог губернатор.

Фото: https://gov-murman.ru