Андрей Чибис дал ряд поручений по итогам личного приёма граждан

23 июня в ходе оперативного совещания губернатор Андрей Чибис дал профильным ведомствам ряд поручений по итогам личного приёма граждан, состоявшегося в субботу в штабе общественной поддержки «Единой России».

«Часть поручений я уже транслировал, но прошу особое внимание обратить на следующие. По обращению инициативной группы учителей и родителей хоккейного клуба спортшколы №6 нужно организовать пешеходный переход у ледовой арены «Метеор». Посмотреть оперативно документы, какое можем предложить решение, чтобы ребята, которые занимаются, могли безопасно переходить от спортзала к арене. Прошу администрацию города также этим заняться. Оперативно положить «лежачие полицейские» и сам переход подготовить, проектную документацию», – отметил Андрей Чибис.

Ещё одно обращение, на котором акцентировал внимание губернатор, поступило от вынужденного переселенца из Донбасса.

«Порошу провести проверку по этому вопросу. Были сложности в МФЦ с получением Единой карты жителя с льготным проездным, хотя создана вся нормативная база, значит, существует сбой с точки зрения понимания на уровне МФЦ. Сейчас проездной уже выдан, но прошу обратить внимание на этот вопрос, проинформировать сотрудников МФЦ. Прошу аппарат правительства взять на контроль это и другие поручения», – подчеркнул Андрей Чибис.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/549043/#&gid=1&pid=1