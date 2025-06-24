В рамках проекта «Ледокол знаний — 2025» школьники из 21 страны отправятся к Северному полюсу на атомном ледоколеМурманская область впервые примет финал Российской робототехнической олимпиады
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)24.06.25 13:00

Андрей Чибис дал ряд поручений по итогам личного приёма граждан

23 июня в ходе оперативного совещания губернатор Андрей Чибис дал профильным ведомствам ряд поручений по итогам личного приёма граждан, состоявшегося в субботу в штабе общественной поддержки «Единой России».

«Часть поручений я уже транслировал, но прошу особое внимание обратить на следующие. По обращению инициативной группы учителей и родителей хоккейного клуба спортшколы №6 нужно организовать пешеходный переход у ледовой арены «Метеор». Посмотреть оперативно документы, какое можем предложить решение, чтобы ребята, которые занимаются, могли безопасно переходить от спортзала к арене. Прошу администрацию города также этим заняться. Оперативно положить «лежачие полицейские» и сам переход подготовить, проектную документацию», – отметил Андрей Чибис.

Ещё одно обращение, на котором акцентировал внимание губернатор, поступило от вынужденного переселенца из Донбасса.

«Порошу провести проверку по этому вопросу. Были сложности в МФЦ с получением Единой карты жителя с льготным проездным, хотя создана вся нормативная база, значит, существует сбой с точки зрения понимания на уровне МФЦ. Сейчас проездной уже выдан, но прошу обратить внимание на этот вопрос, проинформировать сотрудников МФЦ. Прошу аппарат правительства взять на контроль это и другие поручения», – подчеркнул Андрей Чибис.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/549043/#&gid=1&pid=1

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Оптимизация vs дефицит: почему IT-компании меньше ищут, но больше платят
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2025Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВ
-

Последние комментарии

Никита
24.06.25 06:32
Где горячая вода на улице Трудовых резервов??? Обещанная
Комментарий к новости:Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 23 июня
VtcnysQ51
16.06.25 13:32
А как же наше святое - "На Севере - Жить!"???
Комментарий к новости:На оперативном совещании губернатор Андрей Чибис сообщил о кадровых изменениях
Жора
12.06.25 14:52
Заклеймим же позором наймитов прогнившего запада! Долой предателей!
Комментарий к новости:Ба, знакомые все лица! Путь релоканта Евгения Гомана – от спектакля «Мурманск 4145» до «Девушки на мосту»
-Правовая консультация (18+)«Война войной, а обед — по расписанию!», или Может ли работодатель лишить вас обеденного перерыва?
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293031123456789101112131415161718192021222324252627282930123456
-Скоро в эфире16:10«Моя любовь». Художественный фильм (12+)17:30«Проще говоря». Тематическая программа (12+)18:00Мультфильмы (0+/6+)
-PRO Деньги (16+)Цены в Мурманской области в мае выросли меньше, чем в целом по стране-PRO Валюту (16+)Доллар США дешевеет к основным мировым валютам-PRO Энергетику (18+)На Кольской АЭС включён в работу энергоблок №2-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 24 июня-PRO Нефть и газ (18+)Реализацию проекта Северного широтного хода возобновят только после стабилизации ситуации на рынке углеводородов-PRO Законы (18+)Депутаты областной Думы обсудили дополнительные меры социальной поддержки для многодетных семей
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»