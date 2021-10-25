Андрей Чибис дал ряд поручений по итогам поездки в Алакуртти

По итогам субботней рабочей поездки в Алакуртти губернатором Андреем Чибисом в рамках оперативного совещания был дан ряд конкретных поручений. Так, к подрядчику, допустившему срыв сроков строительства в селе детского сада, будут применены меры воздействия.

Помимо детсада, Алакуртти нуждается в новой школе – об этом на встрече с жителями губернатору рассказали сами сельчане.

«С учётом роста количества жителей нам необходимо определиться с потребностью в школьном образовании. Сейчас дети учатся в две смены. Прошу с администрацией Кандалакшского района на этой неделе тему оперативно отработать и понять – сколько необходимо мест, на каком земельном участке, в какие сроки и как мы это можем сделать», – подчеркнул Андрей Чибис.

Также безотлагательно должны быть решены поднятые жителями проблемы капитального ремонта кровли алакурттинской амбулатории и недостаточного отопления в отдельных домах.

В целом же, по словам Андрея Чибиса, Алакуртти переживает перемены к лучшему.

«За последние два года в Алакуртти произошли очень серьёзные изменения. Программа реновации ЗАТО, первый этап которой мы в этом году реализуем, позволила отремонтировать дороги, дворы, установить детские площадки. Работают субсидии на развитие туристической инфраструктуры – так, из заброшенного двухэтажного деревянного дома, который, по сути, надо было сносить, сейчас в результате реконструкции появляется современный экологичный отель», – отметил губернатор.