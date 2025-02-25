Андрей Чибис дал ряд поручений по итогам поездки в Кандалакшский район

Вчера во время оперативного совещания губернатор Андрей Чибис озвучил ряд поручений по итогам рабочей поездки в Кандалакшский район, состоявшейся на прошлой неделе. Глава региона открыл в Зеленоборском новую амбулаторию и пространство «СОПКИ.СПОРТ», посетил военные гарнизоны Лупче-Савино – 1 и Лупче-Савино – 2, где идёт стройка в рамках программы реновации ЗАТО.

Андрей Чибис попросил доложить промежуточные решения по вопросу сертификата «Свой дом в Арктике». Северянка столкнулась с недобросовестным подрядчиком, с которым договор был заключён год назад. За это время возвели только фундамент. Подрядчик получил 50% предоплаты по сертификату и пропал.

Министр строительства Мурманской области Алексей Грачиков подтвердил информацию о том, что застройщик из г. Ярославль ООО «Афиксстрой» действительно срывает сроки работ по договорам, в том числе в рамках программы «Свой дом в Арктике», заключенным и с другими жителями Кольского Заполярья. Специалисты регионального Минстроя уже отрабатывают полученные сигналы.

Опыт решения таких вопросов есть, отметил глава ведомства – северяне прекращали договоры с недобросовестным подрядчиком, а оставшуюся половину средств направляли на счёт других организаций.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис также поручил «Мурманскводоканалу» вынести за счёт предприятия сеть водоканала. Трубу во время строительных работ у себя на участке обнаружил северянин. Участник специальной военной операции возводит жилое здание по программе «Свой дом в Арктике». Трудности возникли из-за того, что балансовая принадлежность инженерных сетей и схемы их расположения были утеряны ещё в 90-е годы прошлого века.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/