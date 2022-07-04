Андрей Чибис дал ряд поручений по итогам поездки в Кандалакшу
Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, в минувшую субботу губернатор Мурманской области Андрей Чибис посетил Кандалакшский район. Сегодня на оперативном совещании глава региона озвучил ряд поручений по итогам поездки.
«Кандалакша преображается. Это отмечают и сами люди. Значит, что те инвестиции, дополнительные ресурсы, которые принимаются областным правительством идут в дело. Мы продолжим нашу поддержку. Прошу коллег взять в работу следующие поручения», – сказал глава региона.
Так, губернатор поручил региональному Министерству образования и науки до 1 августа представить предложения по развитию Зеленоборской санаторно-курортной школы.
«Сейчас там отдыхают 60 детей. Это место может стать ещё одной точкой оздоровления ребят. Но туда требуются дополнительные инвестиции. Мы должны вывести этот санаторий на новый уровень», – отметил губернатор.
Кроме того, глава региона посетил оздоровительный центр «Гандвиг».
«Хочу отметить хорошо организованный образовательный процесс. Дети позитивные и довольные. Там запущен новый корпус и очистные сооружения», – рассказал Андрей Чибис.
В бюджет на 2023 год правительство региона планирует заложить средства на ремонт дороги в «Гандвиг».
Как сообщает региональное Министерство информационной политики, губернатор поручил региональным Минстрою и Минспорту усилить контроль за строительством физкультурно-оздоровительного комплекса.
«Ко мне обратилась одна из юных жительниц Кандалакши с просьбой восстановить детскую площадку на улице Пронина. Прошу муниципалитет взять вопрос в работу», – сказал Андрей Чибис.
Помимо этого, при поддержке регионального правительства в Кандалакше реализуется масштабный проект – строительство морской набережной.
«Благодарю коллег, которые за это отвечают. Набережная уже приобретает конкретные очертания. Работы на объекте продолжаются. Также мы рассмотрим возможность выделения финансирования на обустройство амфитеатра и дополнительное ограждение», – рассказал губернатор.
Как сообщил глава региона, на строительстве набережной задействованы местные подрядчики.
«Марию Гаврилову и Алексея Коптева прошу рассмотреть возможность нормативно фиксировать приоритет привлечения местных производителей при реализации проектов в Мурманской области», – подчеркнул губернатор.
Региональное правительство поддержит и систему здравоохранения в муниципалитете.
«Мы проектируем новую поликлинику в Кандалакше. Это длительный процесс, поэтому сейчас необходимо заменить в действующем здании мебель. На это выделяем 5 млн рублей и ещё 6 млн рублей на обновление фасадов», – заключил Андрей Чибис.
Фото: https://gov-murman.ru/info/news/