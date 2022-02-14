Андрей Чибис дал ряд поручений по итогам поездки в ЗАТО Александровск

Сегодня на оперативном совещании в правительстве Мурманской области губернатор Андрей Чибис озвучил ряд поручений по итогам рабочей поездки в ЗАТО Александровск. В субботу глава региона посетил Гаджиево, Полярный, Снежногорск и Оленью Губу.

Большая часть поставленных губернатором задач касалась повышения качества оказания медицинских услуг населению Александровска.

«Соответствующие медицинские услуги там оказывает ФМБА, федеральная структура, но я еще раз обращаю внимание коллег, что в данном случае мы не должны и не можем делать отличия», – подчеркнул Андрей Чибис.

Губернатор поблагодарил своего внештатного советника Олега Минина, возглавившего Центральную медсанчасть №120, за активную работу в вопросах развития медицины на территориях ЗАТО, отметив первые преобразования. Так, благодаря совместным усилиям по линии ФМБА выделено дополнительное финансирование на развитие медучреждений Александровска; идет капитальный ремонт хирургического отделения и инфекционного корпуса медсанчасти №120 в Снежногорске; в текущем году в учреждение планируется поставить современный томограф.

Региональному Минздраву губернатор поручил оказать поддержку Олегу Минину в проработке вопроса обновления ФМБА парка машин скорой медицинской помощи в Александровске и других ЗАТО.

«Парк автомобилей скорой медицинской помощи в областных учреждениях мы радикально за последние три года обновили. Принципиально важно, чтобы и пациентов в ЗАТО обслуживали комфортные безопасные автомобили», – подчеркнул Андрей Чибис.

Также по поручению губернатора оперативно будут отработаны вопрос стыковки расписания общественного транспорта с графиком приема врачей ФМБА, которые обслуживают население Оленьей Губы, а также проблема с закрытием электронных больничных листов в амбулатории поселка.

Андрей Чибис также поручил рассмотреть возможность обслуживания жителей Заозерска, которые сегодня вынуждены обращаться за медпомощью в Снежногорск, в поликлинике Мурманского многопрофильного центра им. Н.И. Пирогова.

Одним из ключевых для ЗАТО губернатор назвал жилищный вопрос – ремонт домов и пустующих квартир, переселение из аварийного жилья, снос домов, непригодных для проживания. Все эти мероприятия станут частью второго этапа реновации ЗАТО. Региональному Минстрою Андрей Чибис поручил вместе с главой муниципалитета Ильясом Мазитовым оперативно запустить процесс.

Комитету молодежной политики региона дано поручение проработать вопрос открытия молодёжных пространств в Полярном, Гаджиево и Снежногорске.

«Всех отраслевых коллег, министров, вице-губернаторов прошу особое внимание обращать на ситуацию в наших ЗАТО. Понятно, что в силу объективных причин накопленных задач там больше, чем в других населенных пунктах. Важно поддержать военнослужащих и членов их семей, которые там проживают и обеспечивают безопасность нашей страны. Особенно прошу обращать внимание на небольшие населенные пункты. Например, в Оленьей Губе гости из областного правительства бывают нечасто, а поселок нашей стране дал 19 Героев Советского Союза и Российской Федерации. Это для понимания значимости таких населенных пунктов. В них живет не очень много людей, но они очень важной задачей занимаются», – подчеркнул Андрей Чибис и призвал заместителей и министров активнее выезжать на подведомственные объекты в муниципалитетах, контролировать реальную работу по принимаемым решениям и своевременное использование выделяемых ресурсов. Глава региона поручил обеспечить еженедельный формат таких выездов, в том числе без предупреждения местной администрации.

Министерство информационной политики Мурманской области /