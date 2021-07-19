Андрей Чибис дал ряд поручений по итогам посещения гарнизона лётчиков 27 км

На прошедшей неделе в рамках рабочей поездки в Мончегорск губернатор Андрей Чибис посетил входящий в границы муниципалитета посёлок 27 километр – гарнизон лётчиков 98-го отдельного смешанного авиационного полка. По результатам общения с жителями посёлка и командованием полка был сформирован набор поручений по повышению качества жизни в гарнизоне, которые глава региона озвучил сегодня на оперативном совещании.

«Прежде всего, прошу министерство градостроительства и благоустройства проследить за тем, чтобы был установлен детский комплекс. Фонд капремонта прошу кровли домов 11 и 15 по Октябрьской улице оперативно включить в краткосрочный план, потому что сами дома более-менее, но кровли текут, жильцы жалуются, надо оперативно это поправить. Важный вопрос – ремонт дороги по улице Октябрьской, у нас есть соответствующие инструменты, надо коллегам помочь эту дорогу сделать. И поселковый ДК – он в федеральной собственности, но также прошу оперативно включить его в план реновации ЗАТО на последующие годы, чтобы получить федеральное финансирование и его реконструировать. Он уж совсем из старых времён, не соответствует никаким современным требованиям», – подчеркнул губернатор.