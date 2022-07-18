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Мурманская область. Арктика (16+)18.07.22 16:00

Андрей Чибис дал ряд поручений по итогам рабочей поездки в Ковдор

В минувшую среду губернатор Мурманской области Андрей Чибис посетил Ковдор. Глава региона осмотрел важные социальные объекты и провел открытую встречу с жителями. Сегодня на оперативном совещании Андрей Чибис озвучил ряд поручений по итогам поездки.

Ковдор будет оснащён системой «Умный город» в приоритетном порядке. Ряд поручений губернатора касался ремонта фасадов общественных и социальных объектов, в том числе медицинских учреждений.

В прошлом году была обновлена взрослая поликлиника. Кроме того, запущены медицинские шаттлы из Мончегорска, чтобы население могло получать как можно больше медицинских услуг. Также в программу модернизации первичного звена здравоохранения вошла детская поликлиника. На объекте был выполнен капитальный ремонт. В конце месяца медучреждение начнёт принимать маленьких пациентов.

«Мы выделим средства на ремонт фасада детской поликлиники и здания на улице Победы. В нем расположено новое молодёжное пространство «Arctic Space», а также другие детско-юношеские площадки», – отметил глава региона.

Кроме того, как сообщил губернатор, в скором времени будет подписано соглашение с компанией «ЕвроХим» об инвестировании около 100 млрд рублей в развитие Ковдорского ГОКа.

«Это позволит обеспечить организацию новой техникой и оборудованием, а также создать новые возможности для самореализации жителей», – подчеркнул губернатор.

По просьбе ковдоровчан глава региона поручил региональному Минздраву организовать выезды узких медицинских специалистов для работы с детьми.

Помимо этого, ещё более 20 поручений по итогам встречи с гражданами направлено профильным ведомствам на отработку и исполнение, сообщает Министерство информационной политики Мурманской области.

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