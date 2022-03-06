Андрей Чибис дал старт Празднику СевераВ выходные Мурманская область отметит Масленицу
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Мурманская область. Арктика (16+)06.03.22 09:30

Андрей Чибис дал старт Празднику Севера

В столице Кольского Заполярья на Центральном стадионе профсоюзов вчера состоялась торжественная церемония открытия 87-го традиционного Праздника Севера и 62-го Праздника Севера учащихся. Старт Полярной Олимпиаде дал губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Церемония началась красочным лазерным шоу, музыкально-танцевальным представлением и парадом спортсменов. Затем слово взял глава региона.

«Я рад всех приветствовать на этом замечательном спортивном празднике – настоящей Полярной Олимпиаде! Поздравляю всех жителей Мурманской области, спортсменов, желаю всем честной борьбы, и пусть победит сильнейший! Всем хорошего спортивного настроения, здоровья и благополучия!», - сказал Андрей Чибис, обращаясь к участникам и гостям торжества.

Со словами приветствия к северянам с помощью видеозаписи обратился министр спорта России Олег Матыцин.

«Полярная Олимпиада на протяжении многих лет занимает важное место в спортивном календаре нашей страны и по праву является предметом особой гордости для жителей Мурманской области. Уверен, что мероприятие пройдёт на самом высоком уровне и подарит участникам и зрителям яркие эмоции и заряд бодрости», - подчеркнул министр.

Знамённая группа, состоящая из молодых атлетов – участников Праздника Севера учащихся, вынесла флаг Полярной Олимпиады. Представители спортсменов и судей произнесли торжественную клятву участников Праздника Севера, после чего флаг был поднят, и губернатор объявил Праздник открытым.

Центральной частью церемонии открытия стало театрализованное шоу «Мечта человека» по мотивам северных легенд, а кульминацией торжества – символическая эстафета и зажжение олимпийского огня, завершившиеся запуском символических часов Праздника Севера.

Комментируя старт главного спортивного события года в Мурманской области, Андрей Чибис отметил, что Праздник Севера и российский спорт в целом – вне политики.

«У нас будут состязаться самые сильные спортсмены. Очень здорово, что мы имеем такую возможность – дать на нашей Полярной Олимпиаде соревноваться всем без исключения. Это вдохновляющее мероприятие, которое показывает, насколько для нас важен спорт и здоровый образ жизни», - подчеркнул губернатор.

Мурманская область – единственный в России регион, где на протяжении многих десятилетий сохраняется неизменная традиция проведения столь масштабного спортивного мероприятия. Праздник Севера проходил даже в годы Великой Отечественной войны.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в этом году Полярная Олимпиада включает в себя более 30 соревнований по 11 видам спорта, в их числе – конькобежный спорт, биатлон, лыжные гонки, горнолыжный спорт, национальные виды спорта, соревнования по парусному спорту, мини-футболу на снегу и регби. Всего будет разыграно 600 комплектов медалей. Участниками Праздника станут порядка 5000 спортсменов.

Традиционно параллельно с главным Праздником будет проходить 62-й Праздник Севера учащихся.

В 2022 году впервые за много лет местом открытия Праздника Севера был вновь избран мурманский Центральный стадион профсоюзов.

 

 

 

 

 

 

Фото: https://vk.com/chibis.andrey

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